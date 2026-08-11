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मोटा मुनाफा कमाने का झांसा, सागर के युवक से 1.27 करोड़ की साइबर फ्रॉड, पुलिस ने चंडीगढ़ से ठग को दबोचा

सागर में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 27 वर्षीय युवक से करीब 1.27 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. मोतीनगर पुलिस ने आरोपी हरमिंदर सिंह को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से करीब 20 लाख रुपए बरामद किए हैं.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Aug 11, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:15 PM IST
मोटा मुनाफा कमाने का झांसा, सागर के युवक से 1.27 करोड़ की साइबर फ्रॉड, पुलिस ने चंडीगढ़ से ठग को दबोचा

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