/मोटा मुनाफा कमाने का झांसा, सागर के युवक से 1.27 करोड़ की साइबर फ्रॉड, पुलिस ने चंडीगढ़ से ठग को दबोचा

चंडीगढ़ के रहने वाले हरमिन्दर सिंह से सागर के अहमदनगर निवासी 27 साल के सिद्धार्थ सिंह को शेयर मार्केट में निवेश कर कम समय में अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया था. आरोपी के झांसे में आकर फरियादी ने अलग-अलग समय में कुल 52 ट्रांजैक्शन के माध्यम से करीब 1.27 करोड़ रुपये आरोपी को भेज दिए. इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए फरियादी ने करीब 90 लाख रुपये का लोन लिया, जबकि शेष राशि रिश्तेदारों और परिचितों से उधार ली थी. रकम लेने के बाद जब फरियादी ने अपने पैसे और मुनाफे की राशि वापस मांगी तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा. सिद्धार्थ का परिचय आरोपी से साल 2023 में हुआ था और तभी से ये सब जारी था, काफी समय तक रकम वापस नहीं मिलने पर फरियादी ने मामले की शिकायत पुलिस से की.