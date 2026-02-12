सागर में वेलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को शिव सेना की कड़ी चेतावनी, कहा- जहां मिलेंगे बाबू-सोना...तोड़ देंगे कोना -कोना; कपल्स में दहशत

Sagar News: या तो तोड़ेंगे कोना-कोना या फिर करना पड़ेगी जबरन शादी...शिवसेना ने इस बार वेलेंटाइन डे के विरोध में कपल्स की जबरन शादी कराने की चेतावनी दी है. एमपी के सागर में शिवसेना ने वेलेंटाइन डे को लेकर कमर कस ली है. उन्होंने प्रेमी जोड़ों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 14 फरवरी के दिन कोई भी बाबू-सोना दिखाई देंगे तो, या तो उनपर लट्ठबरसेंगे या फिर उन्हें शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा. वहीं शिव सेना के उप प्रांत प्रमुख पप्पू तिवारी ने वेलेंटाइन डे को पश्चिमी सभ्यता से जोड़ते हुए कहा कि वेलेंटाइन डे लव जिहाद की पहली सीढ़ी है जहां वेलेंटाइन के आड़ में युवकों के साथ कुछ भी गलत किया जाता है.

वेलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को सख्त चेतावनी

एक तरफ जहां कपल्स वेलेंटाइन डे को लेकर सप्ताह भर से तैयारियां कर रहे हैं वहीं हिंदुवादी संगठनों ने इस बार प्रेमी जोड़ो को कुछ खास देने की योजना बनाई है. एमपी के सागर में शिवसेना के जुड़े लोगों को डंडों पर तेल लगाते देखा गया है. ये सब कुछ साधारण तरीके से नहीं बल्कि बकायदा वैदिक मंत्रोचारण के साथ पंडितों ने लट्ठ पूजन कराया है. उप प्रांत प्रमुख शिवसेना एमपी, पप्पू तिवारी का कहना है कि ये कबकुछ 14 फरवरी वेलेंटाइन डे के उपलछ में किया जा रहा है.

अगर मिलेंगे बाबू शोना तो तोड़ देंगे कोना कोना..

शिवसेना ने बकायदा नारेबाजी के साथ प्रेमी जोड़ों को चेतावनी दी है कि अगर मिलेंगे बाबू शोना तो तोड़ देंगे कोना कोना. मीडिया से बातचीत के दौरान शिवसेनिकों ने बताया कि 14 फरवरी को पूरे शहर में शिव सैनिक तैनात रहेंगे और उनके साथ पंडित पुजारी और शादी की पूजन सामग्री भी शामिल रहेगी. जहां कही भी प्रेमी जोड़ें कुछ अश्लील हरकत करते दिखाई देंगे वहीं उनकी शादी कराई जाएगी. जिन भी जोड़ों को इससे आपत्ति होगी उनपर शिव सैनिक तेल से मजबूत किए हुए ये डंडे बरसाएंगे. शरीर का एक-एक कोना तोड़ा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

वेलेंटाइन लव जिहाद की पहली सीढ़ी

वहीं शिव सेना के उप प्रांत प्रमुख पप्पू तिवारी के मुताबिक वेलेंटाइन लव जिहाद की पहली सीढ़ी है. पश्चिमी सभ्यता के इस त्यौहार से भारतीय संस्कृति प्रभावित हो रही है. इस त्योहार की आड़ में बिन ब्याही मां बनाई जाती है और शिव सेना ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने प्रेमी जोड़ों और उनके अभिभावकों को सचेत किया है कि 14 फरवरी को अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दें. अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार वे खुद होंगे. शिव सैनिकों की इस चेतावनी और प्रोग्राम ने प्रेमी जोड़ों में दहशत पैदा कर दिया है. या तो वे अपना कोना कोना तोड़वाए या फिर जबरन शादी के बंधन में बंधे या फिर घर से ही बाहर न निकलें. रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, सागर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सागर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.