बाइक की फोटो और बोलेरो का नंबर, कार चालक का हेलमेट नहीं पहनने पर कटा चालान, पुलिस को भेजा कानूनी नोटिस

Sagar News-सागर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की मदद से काटा गया ई-चालान विवादों में घिर गया है. ई-चालान में कार चालक को बाइक सवाल बताते हुए हेलमेट नहीं पहनने पर 300 रुपए का चालान काटा गया है. इस मामले में कार चालक ने स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस को लीगल नोटिस भेजा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 15, 2025, 07:08 PM IST
Helmet Chalan Issued to Car Owner-मध्यप्रदेश के सागर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे, लेकिन लगातार हो रही लापरवाही अब इन कैमरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है. आए दिन गलत चालान जारी होने के मामलों ने स्मार्ट सिट और ट्रैफिक पुलिस दोनों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठा दिए हैं. ताजा मामले में एक बोलेरो कार मालिक को बाइक सवार बताकर हेलमेट न पहनने पर 300 रुपए का चालान भेज दिया गया है. 

बोलेरो नंबर पर आया बाइक का चालान
अधिवक्त कृष्ण प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि उनके पक्षकार इंद्रराज सिंह ठाकुर, निवासी खुरई थावरी की बोलेरो गाड़ी पर यह गलत चालान जारी किया गया है. 5 मार्च को यातायात पुलिस द्वारा पीलीकोठी सिविल लाइन रोड पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ई-चालान भेजा गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उक्त वाहन के चालक ने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था, जिसके चलते 300 रुपए का जुर्माना लगाया गया. 

चालान में बाइक का धुंधला फोटो
ई-चालान में दर्शाया गया फोटो बाइक का है, लेकिन उसमें नंबर प्लेट धुंधली है और स्पष्ट रूप से पढ़ी भी नहीं जा सकती है. इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने बिना किसी सत्यापन या जांच के बोलेरो के मालिक को सीधा चालान भेज दिया. अधिवक्ता के अनुसार, यह स्पष्ट लापरवाही है, जिससे उनके पक्षकार को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तनाव झेलना पड़ा. 

यातायात पुलिस को भेजा लीगल नोटिस
गलत चालान के खिलाफ इंद्रराज सिंह ने स्मार्ट सिटी प्रबंधन और यातायात पुलिस दोनों को लीगल नोटिस भेजा है. नोटिस में 15 दिनों के भीतर चालान को अवैध घोषित करने की त्रुटि सुधारने की मांग की गई है. अधिवक्ता ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की जाती, तो वे आगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे. 

गलत चालानों की बढ़ती संख्या पर उठ रहे सवाल
बता दें कि सागर में इससे पहले भी कई बार बाइक सवारों का चालान कार मालिक को भेजने, किसी अन्य वाहन की फोटो जोड़कर जुर्माना लगाने और गलत नंबर दर्ज चालान जैसे मामले सामने आ चुके हैं. नागरिकों का कहना है कि यदि हाईटेक कैमरे और सिस्टम इतने गलत गरिणाम दे रहे हैं, तो प्रशासन को इसकी तत्काल समीक्षा करनी चाहिए.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

