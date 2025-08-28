समलैंगिक साथी संग मिलकर की मां की हत्या, साथ घूमने पर टोकती थी, रिश्ते में बन रही थी रोड़ा

MP News-मध्यप्रदेश के सागर में एक युवक ने अपने दोस्त के मिलकर सौतेली मां की हत्या कर दी. वह अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था, इसके लिए उसे रुपयों की जरूरत थी. युवक पिता से पैसे मांग रहा था, लेकिन सौतेली मां को उसके समलैंगिक होने का शक था. इसलिए वह टोकती थी. सौतली मां की रोक-टोक से वह परेशान हो गया और दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के लिए उसके चार महीने तक प्लानिंग की. वारदात के बाद रुपए और गहने लेकर वहां से फरार हो गया. पलिस ने आरोपी बेटे और उसके दोस्त को विदिशी के सिरोंज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मां-बेटे के बीच हुआ था विवाद

सागर की नाखरे वाले गली में रहने वाले नारायण सिंह 22 अगस्त की शाम को बाजार गए थे. घर पर पत्नी साधा और छोटा बेटा अजय था. वह जब बाजार से लौटे तो दरवाजा खुला था, अंदर गए तो देखा की कमरे में पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी. यह देख वह चीख उठे. चीख सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. जांच के समय बेटा गायब था, मोबाइल भी बंद था. नारायण सिंह ने बताया की मां और बेटे के बीच कहासुनी हुई थी. दोनों को शांत कराकर मैं बाजार चला गया था. पुलिस ने संदेही मानकर अजय की तलाश शुरू की.

मां के टोकने पर की हत्या

पुलिस ने तलाश के लिए टीम गठित की. कॉल डिटेल में एक नंबर मिला जिस पर लगातार बात हो रही थी. नंबर को ट्रेस किया तो लोकेशन सिरोंज के पास मिली. दबिश देकर पुलिस ने अजय और उसके दोस्त राहुल उर्फ देव यादव को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में गला दबाकर हत्या की बात आरोपियों ने स्वीकार की. पूछताछ में अजय ने बताया कि साधना सिंह सौतेली मां थी. हमारे बीच ज्यादा बनती नहीं थी. रोज विवाद होता था.

अजय और राहुल थे समलैंगिक

जांच में सामने आया कि अजय और राहुल समलैंगिक हैं और साथ रहना चाह रहे थे. मां दोनों के बीच रोड़ा बन रही थी इसलिए उसकी हत्या करने का प्लान बनाया. अजय राहुल के साथ मिलकर चार महीने से प्लानिंग कर रहा था. अजय एक महीने पहले वापस पीथमपुर से वापस सागर आया था. यहां वह राहुल से दिनभर बात करता था, मां साधना उसे दोस्त से बात करने से रोकती थी. इसी वजह से उसने मां की हत्या कर दी.

पीथमपुर में हुई थी दोस्ती

अजय करीब डेढ़ साल पहले पीथमपुर में काम करने के लिए गया था. यहां उसकी मुलाकात देवास के रहने वाले राहुल से हुई. दोनों के बीच दोस्ती हो गई. दोनों ने एक साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी. अजय ने पिता से पैसे मांगे लेकिन मां रोक-टोक कर रही थी.

