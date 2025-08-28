समलैंगिक साथी संग मिलकर की मां की हत्या, साथ घूमने पर टोकती थी, रिश्ते में बन रही थी रोड़ा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2900049
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

समलैंगिक साथी संग मिलकर की मां की हत्या, साथ घूमने पर टोकती थी, रिश्ते में बन रही थी रोड़ा

Sagar News-सागर में बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सौतेली मां की हत्या कर दी. युवक अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था. सौतेली मां को बेटे के समलैंगिक होने का शक था, वह बेटे को उसकी हरकतों के लिए टोका करती थी. चार महीने के प्लानिंग के बाद बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी और रुपए, गहने लेकर फरार हो गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समलैंगिक साथी संग मिलकर की मां की हत्या, साथ घूमने पर टोकती थी, रिश्ते में बन रही थी रोड़ा

MP News-मध्यप्रदेश के सागर में एक युवक ने अपने दोस्त के मिलकर सौतेली मां की हत्या कर दी. वह अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था, इसके लिए उसे रुपयों की जरूरत थी. युवक पिता से पैसे मांग रहा था, लेकिन सौतेली मां को उसके समलैंगिक होने का शक था. इसलिए वह टोकती थी. सौतली मां की रोक-टोक से वह परेशान हो गया और दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के लिए उसके चार महीने तक प्लानिंग की. वारदात के बाद रुपए और गहने लेकर वहां से फरार हो गया. पलिस ने आरोपी बेटे और उसके दोस्त को विदिशी के सिरोंज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

मां-बेटे के बीच हुआ था विवाद
सागर की नाखरे वाले गली में रहने वाले नारायण सिंह 22 अगस्त की शाम को बाजार गए थे. घर पर पत्नी साधा और छोटा बेटा अजय था. वह जब बाजार से लौटे तो दरवाजा खुला था, अंदर गए तो देखा की कमरे में पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी. यह देख वह चीख उठे. चीख सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. जांच के समय बेटा गायब था, मोबाइल भी बंद था. नारायण सिंह ने बताया की मां और बेटे के बीच कहासुनी हुई थी. दोनों को शांत कराकर मैं बाजार चला गया था. पुलिस ने संदेही मानकर अजय की तलाश शुरू की. 

मां के टोकने पर की हत्या
पुलिस ने तलाश के लिए टीम गठित की. कॉल डिटेल में एक नंबर मिला जिस पर लगातार बात हो रही थी. नंबर को ट्रेस किया तो लोकेशन सिरोंज के पास मिली. दबिश देकर पुलिस ने अजय और उसके दोस्त राहुल उर्फ देव यादव को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में गला दबाकर हत्या की बात आरोपियों ने स्वीकार की. पूछताछ में अजय ने बताया कि साधना सिंह सौतेली मां थी. हमारे बीच ज्यादा बनती नहीं थी. रोज विवाद होता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजय और राहुल थे समलैंगिक
जांच में सामने आया कि अजय और राहुल समलैंगिक हैं और साथ रहना चाह रहे थे. मां दोनों के बीच रोड़ा बन रही थी इसलिए उसकी हत्या करने का प्लान बनाया. अजय राहुल के साथ मिलकर चार महीने से प्लानिंग कर रहा था. अजय एक महीने पहले वापस पीथमपुर से वापस सागर आया था. यहां वह राहुल से दिनभर बात करता था, मां साधना उसे दोस्त से बात करने से रोकती थी. इसी वजह से उसने मां की हत्या कर दी. 

पीथमपुर में हुई थी दोस्ती
अजय करीब डेढ़ साल पहले पीथमपुर में काम करने के लिए गया था. यहां उसकी मुलाकात देवास के रहने वाले राहुल से हुई. दोनों के बीच दोस्ती हो गई. दोनों ने एक साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी. अजय ने पिता से पैसे मांगे लेकिन मां रोक-टोक कर रही थी. 

यह भी पढ़ें-चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Sagar की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssagar newsMP Crime News

Trending news

mp news
समलैंगिक साथी संग मिलकर की मां की हत्या, साथ घूमने पर टोकती थी, बेटे पर था शक
mp news
वेटिंग लिस्ट की झंझट खत्म! MP में रेलवे चला रही 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें; देखें
MP smart meter news
MP News: स्मार्ट मीटर वालों की बल्ले-बल्ले, सुबह से शाम तक 20% सस्ती मिलेगी बिजली
Bilaspur News
चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस
simhastha 2028
सिंहस्थ की तैयारियों पर शाह को आपत्ति! पूछा, स्थायी निर्माण क्यों? बनाओ नया प्लान
Bilaspur Bengaluru special train
नहीं होगी भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Mandsaur News
वैष्णो देवी में मंदसौर के 7 तीर्थयात्री भूस्खलन का शिकार, 2 की मौत,2 लापता और 3 घायल
OBC reservation
27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक
raipur news
नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
;