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सागर में साम्प्रदायिक तनाव, युवक से मारपीट के बाद हुई हिंसक झड़प, 5 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

Sagar News-सागर में रविवार देर रात दो समुदायों के बीच हिंसक विवाद हो गया. युवक के साथ मारपीट के बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए. विवाद के दौरान लाठी-डंडे चले, जिसमें 2 लोग घायल हो गए. इलाके में तनाव की स्थिति है.

 

Edited By:  Harsh Katare|Reported By: Mahendra Dubey|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:19 AM IST
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सागर में साम्प्रदायिक तनाव, युवक से मारपीट के बाद हुई हिंसक झड़प, 5 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

Communal Tension in Sagar-मध्ययप्रदेश के सागर में रविवार देर रात शहर के केंट थाना क्षेत्र के सदर 12 मुहाल इलाके में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया. यह विवाद देखते ही देखते उग्र और हिंसक हो गया. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ यह मामला हिंसा में बदल गया,जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. भारी संख्या में पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया है. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है. 

युवक के साथ मारपीट के बाद हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, इस विवाद की शुरुआत सदर इलाके के संकट मोचन मंदिर के पास हुई. यहां सौरभ अठ्या नाम के एक युवक के साथ कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा मारपीट की गई. पीड़ित युवक के परिजनों ने जब मुस्लिम युवकों के घर जाकर मारपीट का विरोध किया तो विवाद और बढ़ गया. जहां इस घटना के बाद दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए

जमकर लाठी-डंडे चले
विवाद के दौरान दोनों ओर से लाठी-डंडे और पत्थर चले,जिसमे 2 लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. वहीं, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और केंट, कोतवाली, मोतीनगर, सिविल लाइन, मकरोनिया थाना की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया. मौके पहुंचे पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू में किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

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चार लोगों पर नामजद मामला दर्ज
इस घटना के बाद नाराज हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले में पुलिस ने सौरभ अठ्या की शिकायत पर हसीब मकरानी,अज्जू मकरानी सहित चार नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इलाके में अब माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण है. एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस बल स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी तरह की तनाव की स्थिति न बने.

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