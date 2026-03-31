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अजब MP गजब बदला! बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन, तो गुस्से में विभाग के ऑफिस में डाल दिया कचरा

Sagar News-सागर में बिजली विभाग ने बकाया बिल होने के चलते स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया. बिजली कटने से नाराज नगरपलिका के सीएमओ ने बिजली ऑफिस के बाहर 3 ट्रॉली कचरा डलवा दिया. इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 31, 2026, 03:13 PM IST
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अजब MP गजब बदला! बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन, तो गुस्से में विभाग के ऑफिस में डाल दिया कचरा

Unique Revenge in MP-मध्यप्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ से ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया. यहां बिजली काटने से नाराज नगरपालिका के अधिकारी ने विद्युत कार्यालय के गेट पर तीन ट्रॉली कचरा डलवा दिया. यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. नगरपालिका पर 9,65,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है, नोटिस के बाद भी बिल नहीं जमा किया गया था. इसके बाद बिजली विभाग ने स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया. इसी से नाराज होकर सीएमओ ने बिजली ऑफिस के बाहर कचरा डलवा दिया. यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

बकाया बिल होने पर काटा कनेक्शन
शाहगढ़ नगरपालिका की स्ट्रीट लाइट का 9,65,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है. विद्युत विभाग ने दो-तीन बार नगर परिषद को नोटिस जारी किए. इसके साथ ही फोन पर बाचतीच भी की गई लेकिन नगरपालिका द्वारा बिल जमा नहीं कराया गया. आखिरकार जब बिल जमा नहीं हुआ तो विद्युत विभाग ने सभी स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया. कनेक्शन कट जाने के बाद रातभर लाइट बंद रही. सड़कों पर अंधेरा पसरा रहा. 

सीएमओ ने डलवा दिया कचरा
कनेक्शन कटने के बाद अगली सुबह बिजली विभाग के मेन गेट के सामने तीन ट्रॉली कचरा डलवा दिया गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई. विभाग के रास्ते पर एक मंदिर भी है, जहां लोग सुबह पूजन करने के लिए पहुंचते हैं. लेकिन रास्ता बंद होने के चलते आवाजाही बंद हो गई. पता चला कि नगरपालिका के सीएमओ विनय मिश्रा ने बिजली काटने की वजह से नाराज होकर यह कचरा डलवाया है. इसकी सूचना मिलने के बाद तहसीलदार बीसी राय मौके पर पहुंचे. 

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तहसीलदार ने लगाई फटकार
तहसीलदार ने बिजली विभाग के रवि सोलंकी से बात की. साथ ही उन्होंने नगरपालिका के सीएमओ को फटकार भी लगाई. बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर रवि सोलंकी को बताया कि नगरपालिका का बिजली बिल 9,65,000 रुपए बकाया है. इसे लेकर नगरपालिका को बार-बार नोटिस जारी किया गया, साथ ही जानकारी भी भेजी गई. लेकिन 30 मार्च तक उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, इसके बाद कनेक्शन काटा गया था. 

मार्च महीने के कारण चल रही थी वसूली
दरअसल, मार्च की महीना होने की कारण बकाया राशि की वसूली जोर-शोर से चल रही है. कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं. जूनियर इंजीनियर रवि सोलंकी ने बताया कि जब कनेक्शन काटा गया तो नगरपालिका सीएमओ विनय मिश्रा ने इसे व्यक्तिगत मान लिया. दोषपूर्वक उन्होंने कार्यालय के सामने कचरा डलवाया. इस मामले में तहसीलदार बीसी राय ने कहा कि इसमें बिजली विभाग से आवेदन ले रहे हैं. इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-खेत में लगी भयानक आग, 6 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल मिनटों में हुई राख

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