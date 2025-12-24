'ताजमहल मंदिर था, शाहजहां ने मकबरा बनवाया'....MP के सीनियर BJP नेता का बड़ा बयान

Kailash Vijaywargia Statement-मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार उनका बयान ताजमहल को लेकर है, जिसे लेकर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है. कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से दावा किया कि ताजमहल मूल रूप से मंदिर था, जिसे मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज का मकबरा बना दिया.

ताजमहल को बताया मंदिर

कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान बुधवार को सागर जिले के बीना में दिया है. विजयवर्गीय स्व. राकेश सिरोठिया की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, लेकिन बाद में जहां मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहां शव को दफन कर ताजमहल का निर्माण कराया.

बिहारियों को लेकर भी की टिप्पणी

अपने संबोधन के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहारियों को लेकर भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि बिहार का आदमी विनम्र हो जाए, यह जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन विनम्रता के साथ आगे बढ़े हैं. विजयवर्गीय के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. उनके इस बयान को अलग-अलग नजरियों से देखा जा रहा है.

विधायक निर्मला सप्रे का किया जिक्र

वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने बीना से विधायक निर्मला सप्रे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं, लेकिन अब वह भाजपा के साथ हैं. कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है. उनकी इस टिप्पणी के पीछे भविष्य की राजनीति के संकेत छिपे होने के कयास लगाए जा रहे हैं.

राकेश सिरोठिया को किया याद

इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका परिचय लिया. विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का संदेश दिया. वहीं उन्होंने स्व. राकेश सिरोठिया को याद करते हुए कहा कि वे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते थे और समाज को जोड़ने का काम करते थे.

