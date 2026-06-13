/सागर में कलयुगी बेटे का कारनामा, गांजा तस्करी के लिए रचा खुद के अपहरण का ड्रामा, पिता से मांगी फिरौती

पैसों के लिए रची साजिश

पुलिस को आरोपी ने बताया कि वह बड़े पैमाने पर गांजे का अवैध धंधा शुरू करना चाहता था. इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी. जब कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तो उसने अपने ही पिता से रकम ऐंठने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची. इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि देवरी थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. चारों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं.