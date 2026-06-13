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सागर में कलयुगी बेटे का कारनामा, गांजा तस्करी के लिए रचा खुद के अपहरण का ड्रामा, पिता से मांगी फिरौती

Sagar News-सागर में एक बेटे ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण का नाटक रचा और पिता से फिरौती की मांग की. पिता की सूचना पर मुस्तैद पुलिस और साइबर सेल ने महज ढाई घंटे के अंदर ही मोबाइल लोकेशन के जरिए पहाड़ी से बेटे और उसके साथियों को धर दबोचा.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 13, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:17 PM IST
सागर में कलयुगी बेटे का कारनामा, गांजा तस्करी के लिए रचा खुद के अपहरण का ड्रामा, पिता से मांगी फिरौती

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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