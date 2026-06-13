/सागर में कलयुगी बेटे का कारनामा, गांजा तस्करी के लिए रचा खुद के अपहरण का ड्रामा, पिता से मांगी फिरौती

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Young Man Staged Kidnapping-मध्यप्रदेश के सागर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कलयुगी बेटे ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण का झूठा नाटक रच डाला. हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने युवक के पिता को फोन करके एक लाख रुपए की फिरौती मांग ली. हालांकि, सागर पुलिस और साइबर सेल की मुस्तैदी के कारण यह साजिश ढाई घंटे भी नहीं टिक सकी. पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है.
पैसे ऐंठने के लिए बनाया शॉर्टकट प्लान
पुलिस के अनुसार, देवरी का रहने वाला पवन जाटव 9 जून को अपने तीन दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने की बात कहकर सागर आया था. पार्टी के दौरान ही चारों दोस्तों ने मिलकर आसान तरीके से मोटी रकम कमाने का एक शॉर्टकट प्लान तैयार किया और खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी.
पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन
गुरुवार दोपहर को पवन के साथियों ने उसके पिता राकेश जाटव को फोन किया. उन्होंने भारी आवाज में धमकी देते हुए कहा कि पवन का अपहरण कर लिया गया है, अगर उसे सुरक्षित देखना चाहते हो तो तुरंत एक लाख रुपए का इंतजाम करो. बेटे के किडनैप होने की खबर सुनकर पिता घबराए जरूर, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी. मामला की सूचना पर पुलिस और साइबर सेल एक्टिव मोड में आ गई.
गांजा तस्करी से जुड़े तार
मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस ने महज ढाई घंटे में राजघाट के रोड के पास पहाड़ी पर दबिश दी. वहां का नजारा देख पुलिस दंग रह गई, कथित रूप से किडनैप हुआ पवन अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठा था. जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने सच्चाई उगल दी. मुख्य आरोपी पवन जाटव पहले भी गांजी तस्करी के मामले में जेल जा चुका है.
पैसों के लिए रची साजिश
पुलिस को आरोपी ने बताया कि वह बड़े पैमाने पर गांजे का अवैध धंधा शुरू करना चाहता था. इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी. जब कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तो उसने अपने ही पिता से रकम ऐंठने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची. इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि देवरी थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. चारों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं.
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