24 साल, 25 हजार कन्यादान...बन चुका है इतिहास; इस नेता के नाम सामूहिक विवाह सम्मेलन का रिकॉर्ड, जानें कौन हैं?

Samuhik Vivah Sammelan: मध्य प्रदेश के एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में पिछले 24 सालों में 25 हजार से ज्यादा कन्यादान हो चुके हैं, जिसे बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव करवाते हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:51 PM IST
ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन
ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन

Gopal Bhargava Mass Marriage Conference: 24 साल और 25 हजार कन्यादान, यह सामूहिक विवाह सम्मेलन मध्य प्रदेश का एक ऐसा महायज्ञ है, जिसकी शुरुआत 2001 में एक छोटे से रूप में हुई थी जो 2025 तक ऐसे आयोजन में बदल चुका है, जिसकी चर्चा विदेशों तक में होती है. क्योंकि यह एक ऐसा आयोजन है, जिसमें सामाजिक समरसता, संस्कृति और भावुकता का समागम दिखता है.  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करके एक बड़ा उदाहरण पेश किया है, ऐसे में जब उन्होंने यह फैसला किया तो उस सामूहिक विवाह सम्मेलन की चर्चा फिर शुरू हो गई, जो हर साल सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होता है. यह आयोजन 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में अपना नाम दर्ज करा चुका है, क्योंकि एमपी के सबसे सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव यहां हर साल होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में 25000 शादियां करा चुके हैं, उन्होंने अपने बेटे और बेटी की शादी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में से ही कराई थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी. गोपाल भार्गव आज भी अपने इस आयोजन की वजह से देश में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, जिसकी शुरुआत की कहानी भी रोचक मानी जाती है. 

गोपाल भार्गव ने कैसे की यह शुरुआत 

मध्य प्रदेश में जब भी सामूहिक विवाह सम्मेलन की बात होती है तो गोपाल भार्गव का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि लगातार 9 बार से विधायक चुने जा रहे गोपाल भार्गव 2001 से लेकर 2025 तक 25 हजार शादियां सामूहिक विवाह सम्मेलन से करा चुके हैं, जो एक बडे़ समारोह में बदल चुका है. गोपाल भार्गव ने इस आयोजन को लेकर एक बार कहा था कि बुंदेलखंड अंचल में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में आज भी गांवों में आर्थिक तंगी और सामाजिक संकोच के चलते विवाह में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, आर्थिक तंगी की वजह से गरीब परिवार बेटियों की शादी को बोझ समझने लगे थे, क्योंकि शादी का खर्च, दहेज का दवाब मां-बाप के लिए पहाड़ जैसा होता था. अक्सर छोटी उम्र में ही बेटियों की शादी बड़े उम्र के लड़कों से भी कर दी जाती थी, ऐसे में उन्होंने समाज की इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत 2001 में की थी. जहां पहले सम्मेलन में कुछ जोड़ों की शादियां सामूहिक रूप से हुई थी, लेकिन उस छोटे से आयोजन ने आने वाले सालों के लिए उम्मीद की ऐसी नींव रखी जो आज बड़े आयोजन में बदल चुका है. 

सामूहिक विवाह सम्मेलन का विस्तार 

गोपाल भार्गव 2003 में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने और उन्होंने अपने क्षेत्र में होने वाले'सामूहिक विवाह सम्मेलन' का विस्तार करना शुरू कर दिया. शादी के बंधन में बंधने वाले दूल्हा-दुल्हनों को ग्रहस्थी का सामान दिया जाने लगा, ताकि वह अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके, ऐसे में मां-बाप और परिवारों का आर्थिक बोझ खत्म होना शुरू हो गया. हर जोड़े को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाना उनकी पहली प्राथमिकता होती थी, ऐसे में यह आयोजन देखते ही देखते सफल हो गया. गोपाल भार्गव ने 21 हजार बेटियों के कन्यादान का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करके वह बहुत आगे निकल चुके हैं. 

ये भी पढ़ेंः मोहन यादव से पहले इन मंत्रियों ने सामूहिक विवाह में कराई थी अपने बच्चों की शादी

बेटे-बेटी की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराई 

गढ़ाकोटा में होने वाला यह सामूहिक विवाह सम्मेलन तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया. जब गोपाल भार्गव ने अपने बेटे अभिषेक भार्गव और बेटी अवंतिका भार्गव की शादी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही करवाने का फैसला लिया. उस वक्त जब मीडिया ने उनसे इस फैसले पर सवाल किया था तो उन्होंने कहा था अगर मैं दूसरों की बेटियों की शादी इस मंच पर करा रहा हूं, तो मेरे अपने बच्चों की शादी इससे अलग कैसे हो सकती है ? यह हमारे लिए परंपरा है और गर्व है, इस फैसले ने समाज में गहरा संदेश दिया है, क्योंकि यह मंच दिखावा नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान का काम करता है. कहा जाता है कि उस वक्त उनके पिता ही उनसे इस फैसले पर रूठ गए थे. तो वहीं बाद में उनकी इस पहल की सराहना प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भार्गव और उनके बेटे अभिषेक को दिल्ली बुलाकर मोदी ने शुभकामनाएं दी थीं. 

जब विदेशी मीडिया में छाया यह सम्मेलन 

गोपाल भार्गव का यह सामूहिक विवाह सम्मेलन 2017 में विदेशी मीडिया में भी चर्चा में रहा था. दरअसल, बुंदेलखंड में शराब भी एक बड़ी समस्या रही है, जहां पुरुष अक्सर घर पर शराब पीकर आते हैं जिससे सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं ही होती हैं, ऐसे में गोपाल भार्गव ने दुल्हनों को उपहार में मोगरी भेंट की और आग्रह किया कि यदि पति शराब पीकर घर लौटें तो पहले समझाएं  और न मानें तो मोगरी से सबक सिखाए. बुंदेलखंड में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की यह मोटी पट्टी को 'मुंगरियां' कहते हैं, जिसे उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में उपहार दिया. दिलचस्प बात यह थी कि इन मोगरियों पर ‘पुलिस नहीं बोलेगी, शराबियों की सुटारा हेतु भेंट’ जैसे अलग-अलग नारे लिखे गए थे, जिन पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियां देते दिखाई दिए. इस अनोखी मुहिम की चर्चा 150 से अधिक देशों तक पहुंची और यह खबर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में रही थी. 

दष्टोन समारोह और कार्यकर्ता 

इस सामूहिक विवाह सम्मलेन की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, 2001, 2002, 2003 में के सम्मेलन में जिन जोड़ों की शादियां हुई थी, उनके बच्चे अब इस आयोजनों में कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगे हैं. गोपाल भार्गव ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि सामूहिक विवाह सम्मलेन में जिन जोड़ों की शादियां होती है, उनसे रिश्ता हमेशा बना रहे हैं, ऐसे में बुंदेलखंड की परंपरा के मुताबिक बच्चों के जन्म पर गुड़ के लड्डू भेजने की शुरुआत हुई और दष्टोन समारोह के जरिए इस सम्मेलन में रिश्तों की मिठास और बढ़ा दी गई. गोपाल भार्गव ने अपने अपने नाती के होने पर भी उन्होंने इस पंरपरा का पालन किया था और पूरे विधानसभा क्षेत्र में लड्डू बटवाएं थे. 

सामाजिकता के प्रयास जारी हैं

25 हजार शादियों के बाद भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में सामाजिकता के प्रयास आगे भी जारी है. शादी के बाद जोड़ों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, जबकि दुल्हनों की शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंधन भी किया जाता है, ताकि शादी के बाद भी वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके. स्वास्थ्य, बीमा और परिवार परामर्श जैसी सेवाएं भी हर परिवार को दी जाती हैं. यह सम्मेलन बुंदेलखंड में जात-पात के बंधन से ऊपर, आर्थिक बोझ को खत्म करने वाला और हर वर्ग को सम्मान देने वाला मंच बन गया है. जिसकी अपनी अलग पहचान हैं. 

कौन हैं गोपाल भार्गव 

गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश में वर्तमान में सबसे सीनियर विधायक हैं, वह 2023 के विधानसभा चुनाव में लगातार 9वीं बार सागर जिले की रहली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे. 1970 में उन्होंने छात्र नेता के रूप में राजनीतिक शुरुआत की थी और 1982 में पहली बार गढ़ाकोटा नगरपालिका के अध्यक्ष बनें थे. इसके बाद 1985 में पहली बार रहली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और लगातार 9 चुनाव जीत चुके हैं, 2003 में वह पहली बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने और 2003 से लेकर 2018 तक सबसे ज्यादा मंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है, 2018 में वह एमपी के नेता प्रतिपक्ष बने थे और 2020 में वह फिर से सरकार में मंत्री बने थे. कृषि, पंचायत, सहकारिता और लोकनिर्माण जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी वह संभाल चुके हैं. वह आज तक अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे हैं. 

गोपाल भार्गव राजनीति के साथ-साथ अपने सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है. खास बात यह है कि 25 हजार शादियों का साक्षी बन चुका सामूहिक विवाह सम्मेलन का यह कारवां अभी खत्म नहीं हुआ है, यह आगे भी जारी रहने वाला है...

