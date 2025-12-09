कौन है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जिसने बड़े से बड़े शतरंज खिलाड़ियों को किया पस्त, हासिल की FIDE रेटिंग; 3 की उम्र में बने इंटरनेशनल चेस प्लेयर

Sarwagya Singh Kushwaha youngest fide rated chess player: मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा वह नाम है जिसने शतरंज की दुनिया में खलबली मचा दी है. महज 3 साल के सर्वज्ञ ने शतरंज की दुनिया में वह कर दिखाया है जिसके अच्छे-अच्छे खिलाड़ी ख्वाब देखते हैं. सर्वज्ञ फिडे की रेटिंग प्राप्त करने वाले न सिर्फ भारत, बल्कि शतरंज के इतिहास के भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं.

नर्सरी में पढ़ते हैं सर्वज्ञ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वज्ञ अभी नर्सरी में पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने अब तक 3 इंटरनेशनल चेस प्लेयरों को मात दी है. उन्हें किसी और स्पोर्ट्स से ज्यादा चेस में रुचि है, तभी तो जब उनकी माँ ने उन्हें ताइक्वांडो एकेडमी में एडमिशन दिलाया, उनका सारा ध्यान शतरंज की ओर जाने लगा. सर्वज्ञ ने यह बड़ी सफलता मात्र 3 साल, 7 महीने और 20 दिन की उम्र में हासिल की है, वहीं ढाई साल की उम्र में ही उन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया था.

30 साल के खिलाड़ी को किया पस्त

सर्वज्ञ की झोली में जितनी भी उपलब्धियाँ रखी जाएँ, कम हैं. उन्होंने 30 साल के फिडे रेटेड खिलाड़ी को हराकर पूरे देश में इतिहास रच दिया है और अब वे इंटरनेशनल रेटेड चेस प्लेयर बन गए हैं. सर्वज्ञ को फिडे रेटिंग में 1572 अंक प्राप्त हुए हैं.

"ग्रैंड मास्टर बनते देखना चाहते हैं..."

सर्वज्ञ को इतना बड़ा मुकाम हासिल करते देख उनके परिवार की खुशी सातवें आसमान पर है. एक इंटरव्यू के दौरान सर्वज्ञ के माता-पिता कहते हैं कि, "हमारे लिए यह बेहद खुशी और गर्व का पल है. हम अपने बेटे को शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनते देखना चाहते हैं."

