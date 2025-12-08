बेटियों ने निभाया बेटे का फर्ज, आखिर वक्त में भी पिता को नहीं हुई पुत्र की कमी, अब हो रही तारीफ

MP News: आज के आधुनिक युग में जब नारी शक्तिकरण की बात जोरों पर है, जहां बेटियां किसी से कम नहीं है, एक तरफ वह कीर्तिमान बना रही है तो दूसरी तरफ कुरीतियों को भी तोड़ रही हैं. एमपी के सागर से फिर मार्मिक तस्वीरें सामने आई है जहां एक पिता के घर बेटा एक भी नहीं लेकिन सात सात बेटियां थी, पिता की मृत्यु हुई तो उनके सामने अंतिम संस्कार का संकट था,परिवार में भाई-भतीजे भी थे लेकिन बेटियों ने तय किया कि जिस पिता ने उन्हें बेटों की तरह पाला है और काबिल बनाया. उस पिता का अंतिम संस्कार वो बेटे की तरह ही करेंगी और फिर सागर में फिर एक इतिहास रचा गया.

बेटियों ने दी मुखाग्नि

श्मशान घाट में बेटी ने पिता को मुखाग्नि देकर बेटे का फर्ज अदा किया और जिसने भी ये दृश्य देखा वो भावुक हो गया और उसकी जुबान से एक ही बात निकली बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं है. मामला सागर के राजीव नगर वार्ड में रहने वाले नगर निगम में पदस्थ सफाई कामगार डालचंद बाल्मीकि से जुड़ा है। डालचंद बीमार थे और नागपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डालचंद के यहां बेटा नहीं है बल्कि सात बेटियां हैं, मृतक डालचंद ने अपनी सभी बेटियों को बेटों जैसा स्नेह दुलार दिया और बहुत छोटी से पोस्ट पर होने के बाद भी बेटियों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी थी. लेकिन असमय मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया, उनकी पार्थिव देह सागर लाई गई और फिर परिवार में रीति के मुताबिक ये बात सामने आई कि उनको मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि ये फर्ज रिवाजों के मुताबिक बेटों का होता है, लेकिन इसी बीच पिता की मृत्यु से दुखी बेटियों ने निर्णय लिया कि वो ही उनका अंतिम संस्कार करेंगी.

बेटियों ने निभाया अपना फर्ज

बुंदेलखंड जैसे पिछड़े अंचल ने जहां रीति रिवाज और प्रथाओं को आज भी बेहद महत्व दिया जाता है वहां ऐसी बातें शायद बेनामी ही लगती है, समाज के लोगों के बीच जब ये बात पहुंची तो पुराने खयालात के लोगों ने इस पर हामी नहीं भरी, चूंकि सदियों से ऐसा होता चला आ रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का बेटा नहीं और परिवार में भाई-भतीजे हैं तो वो इस व्यक्ति को मुखाग्नि दे सकते है. लोगों ने इसी परम्परा के तहत डालचंद का अंतिम संस्कार करने को कहां लेकिन बेटियों ने इस प्रस्ताव को नकार दिया, उनकी अपनी सोच थी और वो खुद को अपने पिता का बेटा ही मानती आई और आज भी माना, समाज के लोगों के बीच जब बेटियों के अडिग होने की बात आई तो फिर पंरपराओं को तोड़ने का या कहें कि सुधारने का काम हुआ, तय हुआ कि डालचंद की बड़ी बेटी उन्हें मुखाग्नि देगी.

बेटियों ने अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार की तमाम रीतियों को निभाया और पिता के लिए अंतिम विदाई दी. बड़ी संख्या में लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए और बेटियों की श्रद्धा और साहस को देख भावुक भी हुए. पिछड़े इलाकों में ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन सागर में फिर एक बार ये अंतिम संस्कार चर्चाओं में आ गया है और इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं न कहीं नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण भी पेश किया है.

सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

