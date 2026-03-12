सागर में रूह कंपा देने वाली वारदात, मां ने 4 मासूम बेटियों को कुएं में फेंककर दी जान, खुद भी फांसी पर झूली

Mother Killed Daughters-मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक मां ने अपनी 4 मासूम बेटियों को कुएं में फेंकने के बाद अपनी जान दे दी. महिला की पेड़ पर लटकी लाश मिली है. ऐसा कहा जा रहा है कि महिला का पति पिछले एक साल से घर नहीं आया था, जिस वजह से वह तनाव में थी. मृतक महिला की की पहचान सविता बाई लोधी के रूप में हुई है. मृतकों में चार बेटियां अंशिका (7), रक्षा (5), दीक्षा (3) और पांच महीने की मनीषा शामिल है. यह मामला जिले के केसली थाना क्षेत्र का है.

खाना खाने के बाद सोया था परिवार

परिजन के अनुसार, बुधवार रात परिवार के सभी लोग खाना खाने के बाद अलग-अलग कमरों में जाकर सो गए थे. घर में सविता के ससुर और उसकी नाबालिग बहन भी मौजूद थी. सुबह जब वे लोग उठे तो सविता और चारों बच्चियां घर में नहीं मिलीं. परिजनों को लगा कि वे कहीं आसपास गईं होगीं, लेकिन काफी देर तक किसी को कुछ पता नहीं चला.

ग्रामीणों की मदद से की तलाश

जब सविता और बच्चियों का कुछ पता नहीं चला तो गांव को लोगों को इसकी सूचना दी गई. तलाश के दौरान खेत के पास एक पेड़ पर सविता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. इसके बाद घबराए हुए परिजनों और ग्रामीणों ने बच्चियों की तलाश शुरू की. बच्चियों के शव घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खेत में बने लगभग 20 फीट गहरे कुएं में बरामद किए गए हैं.

खेत पर बना था घर

ग्रामीणों ने बताया कि सविता का परिवार मध्यमवर्गीय है. सविता की शादी करीब 9 साल पहले हुई थी. परिवार में चार बेटियां, सविता, उसके ससुर और उसकी छोटी बहन साथ रहते थे, जबकि उसके दो भाई गांव में अलग रहते हैं. घर खेत में बना होने की वजह से आसपास ज्यादा पड़ोसी नहीं हैं.

एक साल से घर नहीं आया पति

घटना को लेकर थाना प्रभारी लोकेश पटेल ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पहुंची. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि महिला का पति चंद्रभान लोधी मजदूरी के लिए बाहर रहता है. करीब एक साल से घर नहीं आया था. परिवार से भी बहुत कम संपर्क करता था. पति-पत्नी के रिश्तों और अन्य संभावित कारणों को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है.

