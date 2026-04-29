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विधवा से शादी के बाद दावत न देने पर सामाजिक बहिष्कार, कलेक्टर से लगाई गुहार, जानिए मामला

Sagar News: सागर जिले में विधवा से शादी करने वाले एक जोड़े को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है. आरोप है कि शादी के बाद दावत (भोज) न देने के कारण ग्रामीणों ने इस जोड़े और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है.

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 29, 2026, 11:11 AM IST
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विधवा से शादी के बाद दावत न देने पर सामाजिक बहिष्कार, कलेक्टर से लगाई गुहार, जानिए मामला

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक का एक विधवा महिला से शादी करना उसके लिए भारी मुसीबत बन गया है. आरोप है कि शादी के बाद गांव वालों के लिए दावत न देने से नाराज होकर समुदाय के मुखिया ने इस जोड़े का बहिष्कार कर दिया. न सिर्फ उनके अपने गांव से बल्कि आस-पास के गांवों से भी. पीड़ित जोड़ा इस पूरे मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज कराने और न्याय की गुहार लगाने के लिए सागर कलेक्टर के दफ्तर पहुंचा है.

जानिए पूरा मामला
यह मामला सागर जिले के चितौरा गांव का है. गांव के निवासी राजेंद्र पटेल ने बताया कि लगभग आठ महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत एक विधवा से विवाह किया था. महिला के पहले पति का निधन हो चुका था, और उनकी एक छोटी बेटी भी है. राजेंद्र ने उस महिला और उसकी बेटी दोनों को अपना लिया और वे एक परिवार के रूप में साथ रहने लगे.

राजेंद्र का कहना है कि जहां उन्होंने समाज के सामने एक सकारात्मक मिसाल पेश करने की कोशिश की, वहीं गांव के कुछ दबंग लोगों और साथ ही समुदाय के मुखिया ने उनके इस कदम का कड़ा विरोध किया. शादी के बाद से उन्हें और उनकी पत्नी को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. आरोप है कि समुदाय के मुखिया ने उन्हें बताया कि एक विधवा से शादी करने के बाद सामाजिक स्वीकार्यता पाने के लिए उन्हें सबसे पहले पूरे समुदाय दावत देनी होगी.

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शादी के बाद दावत न देने पर सामाजिक बहिष्कार
पीड़ित के अनुसार जब उसने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, तो उसके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुना दिया गया. इसके अलावा उसके परिवार का बहिष्कार न केवल उनके अपने गांव में बल्कि सीमा से सटे पड़ोसी गांवों में भी किया गया. इस दंपति का आरोप है कि उनकी पत्नी की बेटी को गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलने की अनुमति नहीं है, और परिवार को किसी भी सामाजिक या धार्मिक समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता है.

कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
इस सामाजिक बहिष्कार के कारण यह जोड़ा और उनका परिवार गंभीर मानसिक और सामाजिक कष्ट का सामना कर रहा है. राजेंद्र ने बताया कि वे लगातार इस स्थिति से जूझ रहे हैं और अब न्याय के लिए पूरी तरह से प्रशासन पर ही निर्भर हैं. पीड़ित जोड़े ने सागर कलेक्टर कार्यालय जाकर इस पूरे मामले के संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने मांग की है कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें एक सामाजिक रूप से सुरक्षित वातावरण प्रदान करे.

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