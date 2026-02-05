Advertisement
सागर में खौफनाक वारदात! अस्पताल के गेट पर नर्स की गोली मारकर हत्या, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Sagar News: सागर के सरकारी अस्पताल के मेन गेट पर ड्यूटी पर मौजूद एक स्टाफ नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से ही अस्पताल के गेट पर मौजूद था और जैसे ही नर्स वहां पहुंची, उसने उसे धक्का दिया और फिर गोली मार दी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:25 AM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां शाहगढ़ के सरकारी अस्पताल के मेन गेट पर एक स्टाफ नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्यारा और हत्या की वजह अभी पता नहीं चली है. इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है. अस्पताल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है.

अस्पताल गेट पर नर्स की गोली मारकर हत्या
दरअसल, यह घटना कल रात शाहगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट पर हुई,जिससे इलाके में दहशत फैल गई. घायल स्टाफ नर्स की पहचान दीपशिखा चढ़ार के रूप में हुई है, जो उस समय ड्यूटी पर थीं. नर्स पर इस जानलेवा हमले का कारण और हमलावर की पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है. बताया जा रहा है कि हमलावर काफी देर से अस्पताल के मेन गेट पर खड़ा था, और जैसे ही नर्स दीपशिखा मेन गेट पर पहुंचीं हमलावर ने उन्हें धक्का दिया और फिर गोली चला दी. सूचना मिलते ही शाहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे अस्पताल परिसर को घेर लिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और अब अपराधी की पहचान करने के लिए अस्पताल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच
इसके अलावा आस-पास के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इलाके को सील कर दिया गया है. जिले के एडिशनल SP भी देर रात शाहगढ़ पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली. एडिशनल SP संजीव उइके के मुताबिक, पुलिस हर लेवल पर मामले की जांच कर रही है. पुलिस स्टेशन और बस स्टैंड हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूरी पर हैं, और इस सनसनीखेज मर्डर से सब लोग हैरान हैं. पुलिस शाहगढ़ में नर्स दीपशिखा के परिवार वालों के आने का इंतजार कर रही है और मर्डर के पीछे की वजह जानने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सागर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

