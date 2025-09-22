मरीजों से पहले कुत्तों को करवाना है इलाज! सागर जिला अस्पताल में अजीबोगरीब हालात

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के सागर जिला अस्पताल में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है. इस कारण यहां भर्ती मरीज और उनके परिजन खासे दहशत में हैं. दिन हो या रात, कुत्ते बिना किसी रोक-टोक के अस्पताल परिसर में घुस जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं. ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां कुत्तों ने तीमारदारों के खाने का सामान उठा लिया. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये कुत्ते बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं. कुछ समय पहले ही एक नवजात शिशु को कुत्तों ने घायल कर दिया था, और अब तक दर्जनों लोग उनके हमले का शिकार हो चुके हैं.

सागर जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का आतंक

दरअसल, सागर के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों में से एक जिला अस्पताल में कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं. आवारा कुत्ते दिन हो या रात बेखौफ अस्पताल में घुस आते हैं और परिसर में रहने वालों के लिए काफी परेशानी का सबब बनते हैं. कुत्तों द्वारा कई तीमारदारों का खाना-पीना चुराना आम बात है, जिससे लोग अस्पताल जाने से पहले दो बार सोचते हैं.

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भी यही स्थिति

इन कुत्तों से बच्चों को खास तौर पर परेशानी हैं. कुछ दिन पहले ही एक नवजात शिशु को कुत्तों ने घायल कर दिया था और अब तक दर्जनों लोग इनके निशाने पर आ चुके हैं. खासकर रात के समय लोग दहशत में रहते हैं. जिला अस्पताल ही नहीं, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भी यही स्थिति है. यहां आवारा कुत्ते अक्सर लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बनते हैं. अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है. जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के अनुसार, जानवरों के प्रवेश पर रोक लगाने के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी कुत्ते कभी-कभार घुस आते हैं और उन्हें रोकने के उपाय किए जा रहे हैं.

