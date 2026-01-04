6 महीने से नहीं मिली सैलरी, कर्ज लेकर चला रहे जीवन, हड़ताल की राह पर सफाईकर्मी; इस दिन बंद रहेगा काम

Sagar Municipal Corporation: मध्य प्रदेश के सागर शहर में आने वाले दिनों में सफ़ाई सेवाओं में भारी रुकावट आ सकती है. नगर निगम के सफ़ाई कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर बहुत गुस्से में हैं और अब उन्होंने कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है. उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें पिछले छह महीनों से सैलरी नहीं मिली है. सैलरी न मिलने के कारण कर्मचारी बहुत बुरी आर्थिक स्थिति में हैं. कई परिवारों को खाने की कमी का सामना करना पड़ रहा है और गुज़ारा करने के लिए उन्हें कर्ज़ लेना पड़ रहा है.

हड़ताल की राह पर निगम के सफाईकर्मी

दरअसल, सागर नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं और उन्होंने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो सकती है. नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने एक ज्ञापन के ज़रिए नगर आयुक्त को अपनी मांगों के बारे में बताया है और चेतावनी दी है कि अगर 8 जनवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे और 9 जनवरी से सभी सफाई काम बंद कर देंगे.

ज्ञापन के बाद भी नहीं जागी नगर निगम

बता दें कि 16 दिसंबर को इन कर्मचारियों ने प्रशासन को सात मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन निगम आयुक्त और कलेक्टर उनकी किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया. जबकि कहा जाता है कि सभी सुविधाएं मौजूद हैं, सच्चाई यह है कि सफाई कर्मचारियों को छह महीने से सैलरी नहीं मिली है और उनकी और उनके परिवारों की हालत बहुत खराब हो गई है. कई कर्मचारियों को तो खाना खरीदने में भी दिक्कत हो रही है और वे कर्ज लेकर गुज़ारा कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारियों के मुताबिक अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और 8 जनवरी तक उनकी सैलरी नहीं दी गई, तो वे सब मिलकर 9 जनवरी से काम बंद कर देंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे. इस आंदोलन से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने की संभावना है. कर्मचारियों का कहना है कि वे अब बिना सैलरी के काम नहीं कर सकते और हड़ताल ही अब उनके पास एकमात्र रास्ता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!