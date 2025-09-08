सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेल में रखने के लिए रेपिस्ट को देना होगा 25 लाख का मुआवजा!
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेल में रखने के लिए रेपिस्ट को देना होगा 25 लाख का मुआवजा!

Rape Convict Compensation: सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट का कहना है कि जब सजा पूरी हो गई तो उसे अधिक सजा क्यों दी गई. इस मामले में कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 08, 2025, 04:43 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Supreme Court News:  एक रेप का आरोपी जिसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी. उसे सजा पूरी होने के बाद भी 4 साल 7 महीने तक गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया. जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे रिहा नहीं किया गया. रेपिस्ट को अधिक सजा काटने के मामले में कोर्ट ने मध्य प्रदेश रकार को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, सागर जिले के सोहन सिंह उर्फ बबलू पर रेप का आरोप लगा. इसके बाद इस मामले में  ट्रायल कोर्ट ने 2004 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में सोहन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसके बाद अक्टूबर 2007 में हाईकोर्ट ने सजा को उम्रकैद से घटाकर 7 साल कर दी गई. लेकिन जब उसकी सजा पूरी हो गई. तो उसे रिहा नहीं किया गया. रेप के दोषी सोहन को करीब 4 साल 7 महीने जेल की अधिक सजा काटनी पड़ी. 

06 जून को सजा काटकर निकला आरोपी
इस दौरान जब लीगल एडवोकेट के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ता महफूज ए नाजकी के पास इस केस की फाइल पहुंची. महफूज ए नाजकी ने लीगल एडवोकेट की टीम से बातचीत की. इसके बाद वह 06 जून 2025 को सजा काटकर जेल से छूटा. सजा काटकर निकलने के बाद कोर्ट ने सोहन ने अधिक सजा काटने के बदले मुआवजे की मांग की. शुरुआती दौर में जब मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हुआ तो कोर्ट ने कहा था कि दोषी ने 8 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटी है लेकिन कोर्ट के वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बताया कि दोषी कुछ समय से जमानत पर बाहर है. इसके बाद 4.7 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का आदेश दिया गया.

कोर्ट ने लगाई फटकार
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने इसे “गंभीर चूक” बताते हुए कहा कि इस तरह की अवैध हिरासत किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इसे “काफी चिंताजनक और गंभीर प्रशासनिक विफलता” बताया. कोर्ट ने मप्र सरकार, गृह विभाग, जेल महानिदेशक और संबंधित जेल अधीक्षक से पूछा है कि सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई क्यों नहीं हुई?

ये भी पढ़ें- इंदौर फैमली कोर्ट का बड़ा आदेश, एफिडेविट में गलत जानकारी देने पर लगेगा क्रिमिनल केस

