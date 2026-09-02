हाथ में तंबूरा, लबों पर बुंदेली भजन... कैसे बदली 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' गाने वाले सुनील लोधी की जिंदगी, दोस्त ने सुनाया अनसुना किस्सा

रोहित ने जब 'दूल्हा बनके आ गए ठेला, है मोटर को ब्याव' गाना अपलोड किया, तब यह वायरल हो गया. इसके बाद कुछ रीजनल सिंगर्स ने उनसे कुछ गाने गवाए. इसके बाद रोहित ने अपने चैनल पर सुनील का एक और गाना 'मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु' अपलोड किया. रोहित बताते हैं कि इस गाने पर इंदौर के वीआर प्रोडक्शन के पंकज जी की नजर पड़ी और उन्होंने हमें इनवाइट किया. उन्होंने पूछा कि क्या यह लोक भजन है? मैं इसे म्यूजिक के साथ लॉन्च करना चाहता हूं. इसके बाद सुनील जी ने 'मोरे संकट के कटैया' गाना रिकॉर्ड किया, जिसे पंकज जी ने बेहतरीन तरीके से पेश किया. पिछले साल यह भजन ट्रेंडिंग में रहा और लोगों ने इसे अपार स्नेह दिया. फिर इसके बाद लगातार चार-पांच भजन पंकज जी ने किए और फिर उसके बाद में आया 'हनुमान अंश' का सिलसिला.