हाथ में तंबूरा, लबों पर बुंदेली भजन... कैसे बदली 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' गाने वाले सुनील लोधी की जिंदगी, दोस्त ने सुनाया अनसुना किस्सा

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बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव की गलियों में गूंजने वाली तंबूरे की धुन आज पूरे देश के दिलों पर राज कर रही है. फिल्म 'हनुमान अंश' में 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई...' जैसे बुंदेली भजन को अपनी अनूठी आवाज में गाकर रातों-रात मशहूर हुए गायक सुनील लोधी की स्टोरी किसी फिल्म से की कहानी से कम नहीं है. कभी जिंदगी से निराश होकर उसे खत्म करने का विचार करने वाले मध्य प्रदेश के सागर के सुनील लोधी आज अपनी आवाज के दम पर पूरे देश में पहचान बना रहे हैं. जन्मजात दृष्टिबाधित और कभी स्कूल नहीं गए सुनील का यह भजन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गांव अगर्रा के रहने वाले दृष्टिबाधित गायक सुनील लोधी बेहद गरीब परिवार से आते हैं. सुनील के परिवार में दो बहनें हैं और दो भाई हैं. सुनील बड़े हैं. एक बार सुनील जिंदगी की मुश्किलों से परेशान हो गए थे और उस समय उनके मन में जिंदगी को लेकर नकारात्मक विचार आ रहे थे, लेकिन दोस्त रोहित ने उन्हें संभाला और हमेशा साथ दिया. सुनील लोधी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन भगवान ने उन्हें आवाज की ऐसी नेमत बख्शी है जो सीधे सुनने वाले के रूह में उतर जाती है.
गांव के मंदिर से शुरू हुआ संगीत का सफर
बुंदेलखंड के अगर्रा गांव में सुनील लोधी का घर गांव के मंदिर के ठीक सामने है. सुनील बताते हैं कि उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक या शास्त्रीय शिक्षा किसी गुरु से नहीं ली है. संगीत उनके लिए मां भवानी और हनुमान जी की कृपा का फल है. शुरुआती दिनों में सुनील लता मंगेशकर को अपना आदर्श मानते थे और उनके गानों की ट्रैक पर गाकर अभ्यास करते थे. गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर उन्होंने तंबूरा यानी एकतारा पकड़ा और धीरे-धीरे सुरों के उतार-चढ़ाव और स्केल की गहरी समझ विकसित की. बाद में उन्होंने कीबोर्ड बजाना भी खुद ही सीखा.
दोस्त रोहित का साथ और मिल गई सफलता
सुनील लोधी की सफलता की कहानी उनके जिगरी दोस्त रोहित के बिना अधूरी है. रोहित ने न केवल हर कदम पर सुनील का साथ दिया, बल्कि उनकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में सबसे अहम कड़ी साबित हुए. रोहित बताते हैं कि सुनील में असाधारण प्रतिभा बचपन से ही थी, लेकिन सही मंच न मिलने के कारण उनकी कला गांव तक ही सीमित रह जाती थी. रोहित ने सुनील के गानों और भजनों के वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया. रोहित अपने मोबाइल से सुनील के तंबूरे पर गाए भजनों के वीडियो बनाते और उन्हें रील्स और वीडियो के रूप में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'बुंदेली दुनिया' पर अपलोड करते थे.
दोस्त की रील ने बदली सुनील की जिंदगी
रोहित ने जब 'दूल्हा बनके आ गए ठेला, है मोटर को ब्याव' गाना अपलोड किया, तब यह वायरल हो गया. इसके बाद कुछ रीजनल सिंगर्स ने उनसे कुछ गाने गवाए. इसके बाद रोहित ने अपने चैनल पर सुनील का एक और गाना 'मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु' अपलोड किया. रोहित बताते हैं कि इस गाने पर इंदौर के वीआर प्रोडक्शन के पंकज जी की नजर पड़ी और उन्होंने हमें इनवाइट किया. उन्होंने पूछा कि क्या यह लोक भजन है? मैं इसे म्यूजिक के साथ लॉन्च करना चाहता हूं. इसके बाद सुनील जी ने 'मोरे संकट के कटैया' गाना रिकॉर्ड किया, जिसे पंकज जी ने बेहतरीन तरीके से पेश किया. पिछले साल यह भजन ट्रेंडिंग में रहा और लोगों ने इसे अपार स्नेह दिया. फिर इसके बाद लगातार चार-पांच भजन पंकज जी ने किए और फिर उसके बाद में आया 'हनुमान अंश' का सिलसिला.
दोस्त ने सुनाया वो अनसुना किस्सा
सुनील के दोस्त रोहित ने बताया कि 'मोरे संकट के कटैया' गाने की सफलता के बाद मुंबई 'साईं बाबा स्टूडियो' से इनविटेशन आया. इसके बाद हम और सुनील जी पहली बार हवाई जहाज की यात्रा कर मुंबई पहुंच गए. मुंबई जाने के बाद हम साईं बाबा स्टूडियो पहुंचे और सुनील जी ने कुछ भजन रिकॉर्ड किए. भजन रिकॉर्ड करने के बाद कुछ फ्री टाइम मिला तो हमलोग वर्सोवा बीच पहुंच गए, जहां हमने कुछ फोटो क्लिक की और सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस फोटोज पर 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी जी की नजर पड़ी और उन्होंने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया कि 'क्या आप अभी मुंबई में हैं?' तो मैंने रिप्लाई दिया कि हां, अभी हमलोग यही अंधेरी वेस्ट में हैं.
आधे घंटे में दिया 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' का वोकल
रोहित ने बताया कि हमने उन्हें अपने होटल की लोकेशन दी, तो उन्होंने कहा कि 'हमारे पास आ जाइए, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है भजन के बारे में, सुनील जी से करवाना है.' इसके बाद रात के 12 बजे हम उनके ऑफिस पहुंचते हैं. सुनील जी ने तीन-चार भजन सुनाए, जिसमें से एक भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई' था. इसके बाद अगले दिन सागर आने से पहले दोपहर 12 बजे हम स्टूडियो पहुंचते हैं और केवल आधे घंटे में 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' का वोकल दिया, जो एक ही बार में फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी को पसंद आ गया.
धीमी शुरुआत के बाद 'हनुमान अंश' की बंपर कमाई
बता दें कि फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त को रिलीज हुई और इसकी शुरुआत बेहद धीमी रही. पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 10 लाख रुपये की कमाई की और पहले 2 हफ्ते में फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई. इसके बाद कई थिएटर में स्क्रीन कम कर दिए गए, लेकिन फिर अचानक तीसरे हफ्त में सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चा तेज हुई और सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों की भीड़ लग गई. शुरुआती 2 हफ्ते में 1.48 करोड़ की कमाई करने वाली इस फिल्म का कलेक्शन तीसरे हफ्ते के अंत में 27 करोड़ पार कर गया. 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' अब तक 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.