'घर पर बताया तो जान से मार दूंगा...' स्कूल स्टूडेंट पर खराब हुई टीचर की नियत, किया बैड टच

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले से गुरु और शिष्य के पावन रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां खुरई के एक सरकारी स्कूल के टीचर पर नौवीं क्लास की एक नाबालिग छात्रा ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. यह शर्मनाक घटना 15 दिसंबर को शुरू हुई, जब स्कूल के स्टूडेंट्स उदयपुर पिकनिक पर गए थे. नाबालिग छात्रा ने छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अब टीचर की तलाश कर रही है.

शिक्षक ने छात्रा को किया 'बैड टच'

दरअसल, यह घटना सागर ज़िले के खुरई की है. एक सरकारी स्कूल के टीचर की नीयत एक छात्रा के प्रति खराब हो गई और वह उसे लगातार परेशान कर रहा था. बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को स्कूल वाले उदयपुर पिकनिक पर गए थे, जहां टीचर ने पहले तो पीड़िता के साथ गलत हरकत की और उसे बैड टच किया. जब लड़की ने बस में अपनी सीट से हटने की कोशिश की, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती वापस बिठा दिया. छात्रा को लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन पिकनिक से लौटने के बाद जब वह स्कूल गई तो आरोपी टीचर ने वही हरकतें दोहराईं. लड़की स्कूल जाने से डरने लगी. हालांकि उसके माता-पिता उसे स्कूल भेजते थे, लेकिन वह लगातार इस डर में रहती थी कि टीचर फिर से गंदी हरकत करेगा, और उसका डर बिल्कुल सही था.

आरोपी टीचर की तलाश जारी

जब टीचर नहीं रुका और लड़की बहुत परेशान हो गई, तो उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया. उसने बताया कि टीचर उसे लगातार परेशान कर रहा था और अगर उसने घर पर किसी को बताया तो सबको जान से मारने की धमकी दे रहा था. इसके बाद लड़की का परिवार आगे आया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी टीचर के खिलाफ खुराई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट और BNS (भारतीय न्याय संहिता) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

