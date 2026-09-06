/सागर में जहरीली शराब से हाहाकर...अब तक 15 की मौत, 50 की सांसों संकट; 3 अधिकारी निलंबित, कई दुकानें सील

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मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. आबकारी आयुक्त ने मामले में तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि उपायुक्त एवं संभागीय फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव को मुख्यालय ग्वालियर अटैच किया गया है. कार्रवाई के तहत सहायक आयुक्त आबकारी सागर कीर्ति दुबे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी सागर दिलीप खंडाते और आबकारी उप निरीक्षक वृत बंडा प्रोशनी उरेती को निलंबित किया गया है. यह कार्रवाई बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद विभागीय स्तर पर की गई है.
वहीं, इस मामले में प्रदेश के वित्त एवं आबकारी मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है. जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रशासन पूरी सख्ती के साथ इस मामले में कार्रवाई करेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ शराब की दुकानें भी सील की गई है और कार्रवाई की जा रही है.
अब तक 15 की मौत
बता दें कि, सागर जिले की बंडा तहसील में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जहरीली शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई. अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर मरीजों का इलाज जारी है.
ललितपुर से शराब की तस्करी की जानकारी
इस मामले की शुरुआती जांच में उत्तर प्रदेश के ललितपुर से शराब की तस्करी के तार जुड़े होने का पता चला है. अधिकारियों के अनुसार, इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां बनी थी, इसे सागर तक कैसे पहुंचाया गया और इसके वितरण में कौन-कौन शामिल था. इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने अपनी जांच तेज कर दी है. शराब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही, इलाके में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की भी जांच की जा रही है.
CM ने सख्त कार्रवाई के दिए आदेश
इस मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "मैंने प्रभारी मंत्री और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मामले की जांच भी की जाएगी. हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी."
मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने जताया दुख
राज्य सरकार के मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने इस घटना के बारे में कहा, "यह बहुत बुरी खबर है और सचमुच, यह एक ऐसी घटना है जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए. इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह घटना बेहद दुखद है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं."
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