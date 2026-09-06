/सागर में जहरीली शराब से हाहाकर...अब तक 15 की मौत, 50 की सांसों संकट; 3 अधिकारी निलंबित, कई दुकानें सील

ललितपुर से शराब की तस्करी की जानकारी

इस मामले की शुरुआती जांच में उत्तर प्रदेश के ललितपुर से शराब की तस्करी के तार जुड़े होने का पता चला है. अधिकारियों के अनुसार, इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां बनी थी, इसे सागर तक कैसे पहुंचाया गया और इसके वितरण में कौन-कौन शामिल था. इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने अपनी जांच तेज कर दी है. शराब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही, इलाके में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की भी जांच की जा रही है.