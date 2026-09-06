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सागर में जहरीली शराब से हाहाकर...अब तक 15 की मौत, 50 की सांसों संकट; 3 अधिकारी निलंबित, कई दुकानें सील

सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. वहीं उपायुक्त एवं संभागीय फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव को ग्वालियर मुख्यालय अटैच किया गया है.

Written ByPooja
Published: Sep 06, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:19 PM IST
सागर में जहरीली शराब से हाहाकर...अब तक 15 की मौत, 50 की सांसों संकट; 3 अधिकारी निलंबित, कई दुकानें सील

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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