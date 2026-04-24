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सागर में दिल दहला देने वाला हादसा, मौत की खदान ने ली 3 दोस्तों की जान; मातम के बीच सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ

Sagar Hadsa News: सागर जिले में बड़ा हादसा हो गया है. जहां क्रेशर खदान में नहाने गए तीन दोस्तों की मौत हो गई है. वहीं इस हादसे पर सीएम मोहन यादव ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है.

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:38 PM IST
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Sagar Mine Accident
Sagar Mine Accident

Sagar Mine Accident: एमपी के सागर से इस वक्त की बड़ी खबर है. जिले के बहेरिया थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया. ग्राम गुड़ा के पास स्थित एक क्रेशर खदान में नहाने गए तीन युवक पानी में डूब गए. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है. यह सभी युवक सागर शहर के रहने वाले है जो शहर से सटे गुढ़ा गांव में नहाने गए हुए थे.

मौके पर मौजूद शिवा वाल्मिकी ने बताया कि चार दोस्त खदान पर नहाने पहुंचे थे. नहाते समय तनीश कोरी अचानक गहरे पानी में जाने लगा और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए अभिषेक और तेजराम ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वे भी खुद को संभाल नहीं पाए और डूब गए. इस दौरान चौथे साथी आयुष ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसे अन्य दोस्तों ने पकड़ लिया था. लेकिन बाकी साथियों ने पैंट फेंककर आयुष को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लेकिन अन्य तीनों पानी में समा गए. 

SDRF टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन
हादसे की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल एसडीआरएफ की टीम को बुलाया. टीम ने सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद अभिषेक उर्फ अध्धा (20 वर्ष), निवासी कैंट का शव बरामद कर लिया है. वहीं तनीश कोरी (19 वर्ष) और तेजराम पटेल (20 वर्ष) अभी लापता है जिनकी तलाश जारी है. 

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मौके पर पहुंचे आला अधिकारी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अंधेरा होने के कारण सर्चिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शेष दो युवकों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. प्रशासन ने एक बार फिर युवाओं से असुरक्षित खदानों और गहरे जल स्रोतों से दूर रहने की अपील की है. वही इस हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर नरयावली विधायक प्रदीप लारिया पहुंचे. उन्होंने मौजूद अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली.

4-4 लाख की मदद का ऐलान
वहीं सीएम मोहन यादव ने भी हादसे पर दुख जताया है. सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि 'सागर जिले के थाना बहेरिया के अंतर्गत गुड़ा ग्राम में युवकों के तालाब में डूबने का समाचार अत्यंत दुखद है. तीन में से एक युवक का शव निकाला गया है, जबकि शेष दो युवकों की तलाश SDERF की टीम कर रही है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. शासन की ओर से प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं.

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