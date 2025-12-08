Advertisement
अनोखी तरकीब पड़ी भारी! गंदगी रोकने के लिए बाउंड्री पर लगाए भगवान के पोस्टर, मचा बवाल

Sagar News: सागर जिले के मकरोनिया इलाके में एक व्यक्ति ने अपने कमर्शियल प्लॉट की बाउंड्री वॉल पर गंदगी रोकने के लिए हिंदू देवी-देवताओं के पोस्टर चिपका दिए. यह बात फैलते ही हिंदूवादी संगठनों में रोष फैल गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:08 AM IST
Sagar Poster News: मध्य प्रदेश के सागर में एक विवाद खड़ा हो गया है, यहां एक व्यक्ति ने लोगों को गंदगी फैलाने से रोकने के लिए अपनी प्रॉपर्टी की बाउंड्री वॉल पर हिंदू देवी-देवताओं के पोस्टर चिपका दिए. हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

दरअसल, यह घटना सागर के मकरोनिया इलाके की है. आनंद जैन नाम के एक शख्स की वहां एक कमर्शियल ज़मीन है, जिसका लोग अक्सर पब्लिक टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करते हैं और गंदगी फैलाते हैं. आनंद ने लोगों को अपनी ज़मीन पर शौच करने और गंदगी फैलाने से रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने. परेशान होकर आनंद ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे स्थानीय लोग नाराज़ हो गए. कोई बेहतर तरीका ढूंढने के बजाय उसने अपनी ज़मीन की टिन की बाउंड्री वॉल पर हिंदू देवी-देवताओं के पोस्टर लगा दिए इस उम्मीद में कि लोग भगवान के सम्मान में वहां  गंदगी नहीं करेंगे.

शख्स के खिलाफ केस दर्ज
मकरोनिया क्षेत्र के लोगों ने जब ये भगवानों के पोस्टर देखे तो सब हैरान रह गए. उन्होंने आनंद जैन से पूछताछ की तो पोस्टर लगाए जाने की वजह गंदगी सामने आई. यह खबर धीरे-धीरे पूरे सागर शहर में फैल गई और हिंदू संगठन गुस्से में आ गए. इन संगठनों के कुछ सदस्य मकरोनिया पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आनंद को हिरासत में ले लिया और  समझाइश दे रही थी, लेकिन हिंदू संगठन के सदस्यों ने उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने पर जोर दिया और पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया. आखिरकार आनंद जैन के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया, और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

sagar newsmp news

