Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2986793
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा आरोप, बोले- सागर में आदिवासियों की जमीन पर चलाई गई JCB

उमंग सिंघार ने आदिवासियों के साथ अत्याचार किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सागर जिले के गोपालपुरा में वन विभाग ने उन आदिवासी परिवारों की फसल पर जेसीबी चला दी, जो पिछले 50 वर्षों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती कर रहे हैं. महिलाएं और बच्चे रोते रहे, बुजुर्ग गिड़गिड़ाते रहे, मगर प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा आरोप, बोले- सागर में आदिवासियों की जमीन पर चलाई गई JCB

मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य में आदिवासियों के साथ अत्याचार किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सागर में वर्षों से काबिज आदिवासियों की जमीन पर जेसीबी चला दी है. उमंग सिंघार ने कहा है कि सागर जिले के गोपालपुरा में वन विभाग ने उन आदिवासी परिवारों की फसल पर जेसीबी चला दी, जो पिछले 50 वर्षों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती कर रहे हैं. महिलाएं और बच्चे रोते रहे, बुजुर्ग गिड़गिड़ाते रहे, मगर प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. क्या भाजपा सरकार अब विकास की जगह विनाश को अपना चेहरा बना चुकी है?

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि आदिवासियों की जमीन पर बुलडोजर चलाने वाली यह सरकार दरअसल कॉर्पोरेटों के हितों की चैकीदार बन चुकी है. आदिवासियों को मिले वनाधिकार कानून की धज्जियां उड़ाकर जनता के हक पर जबरन कब्जा करने वाली यह सोच बताती है कि सरकार को जंगल चाहिए, लेकिन उनमें रहने वाले आदिवासी नहीं. यह मानसिकता न 'विकास' की है, न 'विचार' की, यह सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा है.

आदिवासी समाज के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं: उमंग सिंघार

Add Zee News as a Preferred Source

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने चेतावनी वाले अंदाज में कहा है कि आदिवासी समाज के साथ अन्याय किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम उनकी आवाज हर मंच पर उठाएंगे, ताकि सत्ता के गलियारों तक उनकी पीड़ा की गूंज पहुंचे. राज्य में कांग्रेस लगातार किसान, युवा, महिला, आदिवासी, और अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों के मामले को उठा रही है.

ये भी पढ़ें- MP में कांग्रेस ने की विधानसभा सत्र का समय बढ़ाने की मांग, उमंग सिंघार ने लिखा लेटर

ताजा मामला सागर जिले का है और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है. पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष ने उज्जैन में किसानों की जमीन का मामला उठाया था और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. आगामी समय में राज्य का विधानसभा सत्र भी होने वाला है. कांग्रेस इन सभी मुद्दों को इस सत्र में उठाने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस का इन दिनों पचमढ़ी में शिविर चल रहा है, जिसमें भी इन मसलों पर चर्चा संभावित है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

Umang Singharsagar news

Trending news

Umang Singhar
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा आरोप, सागर में आदिवासियों की जमीन पर चलाई गई JCB
panna diamond
हरियाणा के युवक की चमकी किस्मत! पन्ना आकर लगाई हीरा की खदान, अब एक साथ मिले दो हीरे
Bageshwar Dham
जल्द एक साथ नजर आएंगे धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी! शेयर किया वीडियो
Cough Syrup Death
कहां गईं जहरीले कफ सिरप की 66 बोतलें, गहराया राज; अब डॉक्टर की पत्नी को गिरफ्तार
damoh liquor case
मंत्री जी के लिए सिरदर्द बना यूट्यूबर! फेसबुक पर लाइव आकर दी सख्त चेतावनी
indore news
जब चूहों ने लिया टेंडर! पहले अस्पताल फिर एयरपोर्ट; अब पुल पर युद्ध स्तर पर काम जारी
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़: किसान के 25 साल का संघर्ष लाया रंग, सरकार ने दिया बड़ा पुरस्कार
mp news
बिजली बिल के बकायदारों को बड़ी राहत, समाधान योजना का CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ
Mohan Yadav
'मोहन' के मन में 'मोहन': सबके मन को मोहती ये तस्वीर बताती है CM का श्रीकृष्ण से नाता
mp news today
MP News Today: इंदौर में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर, पढ़ें 3 नवंबर की बड़ी खबरें