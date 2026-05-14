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गर्मी ने बिगाड़ा मरीजों का पारा, बीमारी भूल कूलर की हवा के लिए आपस में भिड़े, अस्पताल में मचा हंगामा

Sagar News: सागर जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 6 (महिला वार्ड) में देर रात मरीजों और उनके परिजनों के बीच कूलर की ठंडी हवा को लेकर जबरदस्त झगड़ा हो गया. कूलर के सामने सोने को लेकर शुरू हुई कहासुनी हाथापाई में बदल गई.

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 14, 2026, 02:12 PM IST
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गर्मी ने बिगाड़ा मरीजों का पारा, बीमारी भूल कूलर की हवा के लिए आपस में भिड़े, अस्पताल में मचा हंगामा

Sagar News: मध्यप्रदेश के सागर जिला अस्पताल में भीषण गर्मी और अव्यवस्थाओं के बीच महिला मेडिसिन वार्ड नंबर 6 में देर रात बड़ा हंगामा हो गया. कूलर से आने वाली ठंडी हवा को लेकर मरीजों और उनके परिजनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई. रिपोर्टों के अनुसार, वार्ड में लगभग 40 मरीज भर्ती हैं, लेकिन पूरे सेक्शन में केवल दो कूलर लगे हैं. मरीज पहले से ही गर्मी और उमस से परेशान थे. ऐसे में दो गुटों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि कूलर के सामने कौन सोएगा ताकि उसे हवा मिल सके. यह बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई.

पूरे वार्ड में सिर्फ दो कूलर
इस कहा-सुनी में महिलाएं भी शामिल थीं. महिला मेडिसिन वार्ड 6 में लगभग 40 मरीज भर्ती हैं. लेकिन पूरे वार्ड में केवल दो एयर कूलर लगे हुए हैं. गर्मी और उमस के कारण मरीज परेशान हैं. इसके अलावा वार्ड में दीवारों पर लगे पंखे भी सालों से खराब पड़े हैं. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ी, ठंडी हवा पाने के लिए कूलर के सामने सोने को लेकर दो गुटों के बीच बहस छिड़ गई.

पलक झपकते ही दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया. शोर-शराबा सुनकर ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ और गार्ड तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. काफी मशक्कत के बाद अस्पताल का स्टाफ दोनों पक्षों को शांत कराने और स्थिति को काबू में करने में कामयाब रहा. इस बीच वार्ड में भर्ती अन्य मरीज और उनके परिजन दहशत में आ गए.

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अस्पताल प्रशासन की लापरवाही 
मरीजों का आरोप है कि जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण अक्सर विवाद होते रहते हैं. भीषण गर्मी के बीच कूलर और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. नर्सों ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बावजूद, खराब पंखों की मरम्मत नहीं की गई है. बता दें कि सभी वार्डों में पंखे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. हर वार्ड में केवल कुछ ही पंखे चल रहे हैं, फिर भी अस्पताल प्रशासन इस स्थिति से पूरी तरह बेखबर बना हुआ है.

गर्मी में रहने को मजबूर
इसके अलावा पंखों के साथ-साथ वार्ड नंबर 3 में AC यूनिट भी सालों से खराब पड़े हैं, जबकि चेस्ट ICU के एक तरफ का सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग सिस्टम भी काम करना बंद कर चुका है. नतीजतन मरीज और उनके परिजन अब चिकित्सा उपचार पाने के लिए, पूरी तरह से बेबस होकर गर्मी सहने और वार्डों में रहने के लिए मजबूर हैं.

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