MP का करोड़पति ऑटो वाला! हथियार की रील देख पुलिस पहुंची घर, अलमारी खोलते ही निकले नोटों के बंडल

बता दें कि जैसे ही पुलिस ने घर में अलमारी खोली तो उसमें रखे बैगों से नकदी निकली. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रकम करीब तीन करोड़ रुपये बताई जा रही है. नोट इतने ज्यादा थे कि इनकी गिनती के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ा. पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर पंचनामा तैयार किया. घर को सील कर नकदी जब्त की गई. इसके बाद आयकर विभाग को भी सूचना दी गई. शुरुआती जांच में पता चला है कि सौरभ टैक्सी चलाता है, जबकि उसका भाई ऑटो चलाता है. दोनों ने पुलिस को बताया कि बरामद रकम उनकी नहीं, बल्कि उनके रिश्तेदार की है. दावे की जांच जारी है.