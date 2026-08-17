MP का करोड़पति ऑटो वाला! हथियार की रील देख पुलिस पहुंची घर, अलमारी खोलते ही निकले नोटों के बंडल

राज्य चुनें
Sagar 3 Crore Cash Case: मध्य प्रदेश के सागर जिले में चौंकाने वाली खबर सामने आई है. गोपालगंज थाना इलाके के तिली तिराहे पर रहने वाला एक ऑटो चालक करोड़पति निकला. दरअसल, यहां पर रहने वाले एक ऑटो चालक सौरभ अहिरवाल ने हथियार की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी. पोस्ट वायरल होने के बाद जानकारी पुलिस को मिली तो ऑटो चालक के यहां पर रेड की गई. इस दौरान पुलिस को हथियार तो नहीं मिले लेकिन करोड़ों की रकम जरूर मिली. इतने रुपए देखकर पुलिस के होश उड़ गए.
बता दें कि जैसे ही पुलिस ने घर में अलमारी खोली तो उसमें रखे बैगों से नकदी निकली. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रकम करीब तीन करोड़ रुपये बताई जा रही है. नोट इतने ज्यादा थे कि इनकी गिनती के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ा. पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर पंचनामा तैयार किया. घर को सील कर नकदी जब्त की गई. इसके बाद आयकर विभाग को भी सूचना दी गई. शुरुआती जांच में पता चला है कि सौरभ टैक्सी चलाता है, जबकि उसका भाई ऑटो चलाता है. दोनों ने पुलिस को बताया कि बरामद रकम उनकी नहीं, बल्कि उनके रिश्तेदार की है. दावे की जांच जारी है.
पुलिस ने जब्त की पूरी रकम
परिवार ने पूछताछ में बताया कि यह पैसा भोपाल में पदस्थ PWD इंजीनियर रमेश अहिरवार का है. उनका कहना है कि रमेश करीब आठ से नौ महीने पहले यह रकम उनके घर की अलमारी में रखकर गए थे. हालांकि, पुलिस ने इस दावे पर शक बना हुआ है. रकम कहां से आई और इसे यहां क्यों रखा गया, इस मामले पर जांच चल रही है. पुलिस गवाहों की मौजूदगी में जब्ती कर चुकी है. अब आयकर विभाग और एजेंसियां भी रकम के बारे में पूरी पड़ताल करेंगी.
तलाशी में पिस्तौल नहीं मिली
इसको लेकर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया का कहा है कि पुलिस सोशल मीडिया पर हथियार और पिस्तौल के साथ फोटो डालने वालों की निगरानी करती है. इसी अभियान में रविवार को दो इंस्टाग्राम प्रोफाइल नजर में आए, जिन पर पिस्तौल वाली तस्वीरें थीं. इसके बाद मोती नगर और गोपालगंज थाना क्षेत्रों में सत्यापन शुरू हुआ. गोपालगंज पुलिस सौरभ के घर हथियार तलाशने और पूछताछ के लिए पहुंची थी. लेकिन तलाशी में पिस्तौल नहीं मिली और अलमारी से निकली नकदी ने जांच की दिशा बदल दी.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
हथियार की रील से शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई अब करोड़ों की नकदी तक पहुंच गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तीन करोड़ रुपये किसके हैं और ये कहां से आए हैं. परिवार का कहना है कि रकम PWD इंजीनियर रिश्तेदार की है, लेकिन इसकी पुष्टि जरूरी है. पुलिस का कहना है कि अगर बेनामी संपत्ति, अवैध नगदी या गड़बड़ी के सबूत मिलते हैं, तो आगे सख्त कार्रवाई होगी.