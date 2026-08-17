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MP का करोड़पति ऑटो वाला! हथियार की रील देख पुलिस पहुंची घर, अलमारी खोलते ही निकले नोटों के बंडल

Sagar Auto Driver News: सागर में हथियार की रील वायरल होने के बाद पुलिस सौरभ अहिरवार के घर पहुंची. जहां तलाशी में पिस्तौल तो नहीं मिली, लेकिन बंद अलमारी से करीब 3 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ. पुलिस ने नकदी जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी है और अब रकम के स्रोत की जांच की जा रही है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 17, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:17 PM IST
MP का करोड़पति ऑटो वाला! हथियार की रील देख पुलिस पहुंची घर, अलमारी खोलते ही निकले नोटों के बंडल
Image Credit: ZEE MEDIA

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