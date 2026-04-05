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सागर के कई गांवों में ओलों ने किया नाक में दम, बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता

Sagar  News: सागर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है. जैसीनगर तहसील के कई गांवों जिनमें रिछाई और वांसा भी शामिल हैं में चने और बेर के आकार के ओले लगभग 10 मिनट तक गिरे. इससे फ़सलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 05, 2026, 02:03 PM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
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Sagar  News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव ने किसानों के लिए एक बड़ी आफत खड़ी कर दी है. ज़िले की जैसीनगर तहसील और उसके आस-पास के इलाकों में मौसम में हुए अचानक परिवर्तनों ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. जहां एक ओर तेज़ हवाओं और गरज-चमक के साथ हुई भारी बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी, वहीं इसके बाद हुई ओलावृष्टि ने किसानों की साल भर की कड़ी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है.

तेज हवाएं और बारिश से फसलों को भारी नुकसान
दरअसल, जिले की जैसीनगर तहसील के इलाके में मौसम ने अचानक करवट बदली. तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हुई भारी बारिश ने इस क्षेत्र को भिगो दिया, जिससे तापमान में गिरावट आ गई. यह सिर्फ बारिश ही नहीं थी. इस इलाके के रिछाई और वांसा गांवों में चने के दाने से लेकर बेर के आकार तक के ओले लगभग 10 मिनट तक बरसते रहे. 

यह भी पढ़ें: मध्यप्रदेश में बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट...कई जिलों में चलेंगी तूफानी हवाएं, धूल भरी आंधी की चेतावनी

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सब्जी फसलों को भी झटका
रिपोर्टों के अनुसार इससे किसानों की गेहूं की फसलों के साथ-साथ सब्जियों की फसलों जिनमें लौकी, भिंडी और प्याज शामिल हैं को भी काफी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा जेरा, परासिया, सगोनी पुरेना, मिडवासा और पड़रई जैसे अन्य गांवों से भी ओलावृष्टि की रिपोर्टें सामने आई हैं, जिससे इन इलाकों में भी फसलों को संभावित नुकसान को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं.

सर्वे और मुआवजे की उठी मांग
फसल उत्पादन के अंतिम चरण में आई इस आपदा ने किसानों को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया है. गेहूं उगाने वालों के साथ-साथ सब्जी किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण लौकी, भिंडी और प्याज जैसी कोमल फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं. बता दें कि इस क्षेत्र में इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, और कई जगहों पर कटी हुई फसल अभी भी खेतों में ही पड़ी है. जिसके चलते ओलावृष्टि के कारण फसल को संभावित नुकसान पहुंचने की आशंकाएं बनी हुई हैं.  किसानों ने मांग की है कि नुकसान का आकलन करने और राहत प्रदान करने के लिए एक सर्वेक्षण कराया जाए.

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