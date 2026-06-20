दहेज के लालच में टूटी शादी

यह घटना खुरई में पठारी रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के पास की है. रामदास बंसल की बेटी निशा बंसल की शादी 19 जून को होनी थी. बेगमगंज तहसील के गोपालपुर से बारात आई थी. दूल्हे सुरेंद्र बंसल और उनके पिता ज्ञान सिंह बंसल के साथ वरमाला समेत सभी रस्में खुशी-खुशी पूरी हो गईं. लेकिन वरमाला के तुरंत बाद दूल्हे पक्ष का रवैया बदल गया. अचानक ₹2 लाख नकद और एक पल्सर मोटरसाइकिल की मांग की गई. दुल्हन का परिवार इतनी बड़ी रकम और गाड़ी देने में असमर्थ था. मामला तेजी से बिगड़ा. आरोप है कि बारात में आए लोगों और खुद दूल्हे ने दुल्हन के परिवार के साथ मारपीट की. हंगामे के बाद दूल्हा सुरेंद्र बंसल बारात लेकर बिना दुल्हन के ही लौट गया. शादी रद्द कर दी गई और शादी का मंडप खाली रह गया.