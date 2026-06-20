Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /सागर
  • /दहेज के लालच में टूटी शादी, खुरई में मंडप से लौटी बारात, सजी-धजी दुल्हन करती रही विदाई का इंतजार

दहेज के लालच में टूटी शादी, खुरई में मंडप से लौटी बारात, सजी-धजी दुल्हन करती रही विदाई का इंतजार

Sagar News: सागर जिले के खुरई में दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी टूट गई. आरोप है कि वरमाला की रस्म के बाद दूल्हे पक्ष ने ₹2 लाख नकद और एक पल्सर की मांग की. जब दुल्हन के परिवार ने इन मांगों को पूरा करने में असमर्थता जताई, तो विवाद बढ़ गया.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 20, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:10 PM IST
दहेज के लालच में टूटी शादी, खुरई में मंडप से लौटी बारात, सजी-धजी दुल्हन करती रही विदाई का इंतजार

About the Author

Mahendra Dubey

Mahendra Dubey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डिंडौरी में 3.20 करोड़ की सड़क तीन साल बाद भी अधूरी, ग्रामीणों ने उठाए सवाल
dindori news16 min ago
2
damoh news hindi37 min ago
3
sagar news42 min ago
4
Mohan Yadav2 hrs ago
5
Narmadapuram news2 hrs ago