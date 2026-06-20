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Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई में दहेज प्रथा से जुड़ी एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां ज्यादा दहेज की मांग के कारण शादी टूट गई. आरोप है कि वरमाला की रस्म के तुरंत बाद दूल्हे पक्ष ने ₹2 लाख नकद और एक पल्सर बाइक की मांग की. जब दुल्हन के परिवार ने इस आर्थिक मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई, तो तनाव बढ़ गया. परिवार का यह भी आरोप है कि विवाद के दौरान दूल्हे और बारात में शामिल लोगों ने मारपीट की. इसके बाद शादी संपन्न हुए बिना ही दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया.
दहेज के लालच में टूटी शादी
यह घटना खुरई में पठारी रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के पास की है. रामदास बंसल की बेटी निशा बंसल की शादी 19 जून को होनी थी. बेगमगंज तहसील के गोपालपुर से बारात आई थी. दूल्हे सुरेंद्र बंसल और उनके पिता ज्ञान सिंह बंसल के साथ वरमाला समेत सभी रस्में खुशी-खुशी पूरी हो गईं. लेकिन वरमाला के तुरंत बाद दूल्हे पक्ष का रवैया बदल गया. अचानक ₹2 लाख नकद और एक पल्सर मोटरसाइकिल की मांग की गई. दुल्हन का परिवार इतनी बड़ी रकम और गाड़ी देने में असमर्थ था. मामला तेजी से बिगड़ा. आरोप है कि बारात में आए लोगों और खुद दूल्हे ने दुल्हन के परिवार के साथ मारपीट की. हंगामे के बाद दूल्हा सुरेंद्र बंसल बारात लेकर बिना दुल्हन के ही लौट गया. शादी रद्द कर दी गई और शादी का मंडप खाली रह गया.
सजी-धजी दुल्हन रह गई इंतजार में
पीड़ित परिवार का कहना है कि वे उसी रात अपनी शिकायत लेकर खुरई शहरी थाना गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुबह आने को कहकर लौटा दिया. परिवार का आरोप है कि अगर तुरंत कार्रवाई की गई होती, तो हालात इस मोड़ पर नहीं पहुंचते. अब, शादी टूटने के बाद परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि उनके समुदाय में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. वे सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ क्या कदम उठाता है, जिन्होंने दहेज की लालच में आकर शादी तोड़ दी.
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