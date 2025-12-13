Advertisement
सागर में काला हिरण शिकार केस में बड़ा नेटवर्क बेनकाब, फॉरेस्ट रिमांड में चौंकाने वाले खुलासे, मास्टरमाइंड फरार

Sagar Blackbuck Case: सागर जिले के काले हिरण शिकार मामले में चार दिन की फॉरेस्ट रिमांड के बाद बड़े खुलासे हुए हैं. जांच में संगठित वन्यजीव अपराध का नेटवर्क सामने आया है. मास्टरमाइंड फरार है, बैंक खातों और कॉल डिटेल्स की जांच जारी है. वन विभाग और एसटीएफ आगे की कार्रवाई में जुटी हैं.

Dec 13, 2025, 06:08 PM IST
सागर में काला हिरण शिकार का बड़ा नेटवर्क बेनकाब
MP Blackbuck News: सागर जिले में सामने आए काले हिरण शिकार मामले में वन विभाग और एसटीएफ को मिली चार दिन की फॉरेस्ट रिमांड पूरी हो गई है. इस दौरान हुई गहन पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जांच में सामने आया है कि इस पूरे शिकार कांड का मास्टरमाइंड कोई और है, जो फिलहाल फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए वन विभाग ने अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया गया है.

वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी डॉ. वसीम खान से सख्ती से पूछताछ की गई. पूछताछ में वसीम ने स्वीकार किया कि वह दो अन्य लोगों के इशारे पर राहतगढ़ क्षेत्र में काले हिरण का शिकार करने आया था. उसने यह भी बताया कि इससे पहले भी कई लोग इस इलाके में काले हिरण का शिकार कर चुके हैं. इन बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि मामला किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठित वन्यजीव अपराध की ओर इशारा करता है.

जानिए कौन है मास्टरमाइंड ?
गिरफ्तार आरोपी ओमकार और राजू आदिवासी ने भी पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं. उन्होंने बताया कि जंगल की अच्छी जानकारी होने के कारण मास्टरमाइंड उन्हें जंगल तक ले जाने और काले हिरण की लोकेशन बताने का काम देता था. इसके बदले उन्हें 500 से 1000 रुपये नकद और शराब की बोतल दी जाती थी. आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पैसों और लालच में आकर यह काम करते थे. इससे स्थानीय स्तर पर सहयोगियों की भूमिका भी सामने आई है.

बड़े नेटवर्क का होगा खुलासा!
वन विभाग को संदेह है कि इस पूरे नेटवर्क में पैसों का लेनदेन नियमित रूप से होता रहा है. इसी कड़ी में विभाग ने आरोपियों के बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है. संबंधित बैंकों को आधिकारिक पत्र भेजे गए हैं, ताकि लेनदेन का पूरा ब्योरा जुटाया जा सके. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि शिकार से जुड़ा पैसा कहां से आता था और किन-किन लोगों तक पहुंचता था. आर्थिक कड़ियों के सामने आने से बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है.

आगे की कार्रवाई में जुटी STF
वन विभाग के ट्रेनी आईएफएस अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि यह मामला अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि पूछताछ में मिले तथ्यों से साफ है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे संभव हैं. जांच में यह भी सामने आया कि शिकार वाले दिन डॉ. वसीम खान दो संदिग्ध लोगों के लगातार संपर्क में था, जिनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं. फिलहाल वन विभाग और एसटीएफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

