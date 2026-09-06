/Explainer: 15 मौतों का जिम्मेदार कौन? UP से MP कैसे पहुंची शराब...कहां हुई चूक, जानिए सागर जहरीली शराब कांड की पूरी कहानी

यूपी से एमपी कैसे पहुंची जहरीली शराब

इस मामले की शुरुआती जांच से पता चलता है कि इसका संबंध उत्तर प्रदेश के ललितपुर से होने वाली शराब की तस्करी से है. अधिकारियों के अनुसार, इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां बनी थी, इसे सागर तक कैसे पहुंचाया गया और इसके वितरण में कौन-कौन शामिल था. इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने अपनी जांच तेज कर दी है. सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि घटना सुबह 4 बजे सामने आई और प्रशासन का मुख्य ध्यान अभी प्रभावित लोगों का इलाज कराने पर है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सागर में नकली शराब लाई गई है. उनका कहा है कि, ललितपुर का एक गिरोह ऐसी गतिविधियों में शामिल है. चूंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है, इसलिए शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है. मामले की जांच की जा रही है.