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Explainer: 15 मौतों का जिम्मेदार कौन? UP से MP कैसे पहुंची शराब...कहां हुई चूक, जानिए सागर जहरीली शराब कांड की पूरी कहानी

सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद 3 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है. वहीं बंडा थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

Edited ByPooja
Published: Sep 06, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:27 PM IST
Explainer: 15 मौतों का जिम्मेदार कौन? UP से MP कैसे पहुंची शराब...कहां हुई चूक, जानिए सागर जहरीली शराब कांड की पूरी कहानी
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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