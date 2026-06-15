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पति की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी, दो दिन बाद मासूम बच्चों संग पिया जहर, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Sagar News: सागर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. यहां पति के आत्महत्या करने के दो दिन बाद पत्नी ने अपने दो बच्चों के साथ जहर खा लिया. महिला की मौत हो गई और बच्चे गंभीर हालत में हैं.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 15, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:20 PM IST
पति की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी, दो दिन बाद मासूम बच्चों संग पिया जहर, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

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