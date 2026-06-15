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Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. यहां एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ जहर खा लिया. महिला, उसकी 13 साल की बेटी और 12 साल के बेटे को गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. जबकि दोनों बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है.
पति की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी
दरअसल, सहदोरा राय वार्ड के रहने वाले सत्यदेव तिवारी ने दो दिन पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इसकी वजह का पता नहीं चल सका. इस अचानक हुई मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे और शोक में डूब गया था. परिवार इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि ठीक दो दिन बाद सत्यदेव की पत्नी आरती तिवारी ने एक भयानक और जानलेवा कदम उठा लिया. पति की मौत के बाद दुख और डिप्रेशन में डूबी आरती ने अपनी 13 साल की बेटी दिव्या और 12 साल के बेटे दिव्यांश को ज़हर दिया और फिर खुद भी खा ली.
अस्पताल के में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे दोनों मासूम
जब पड़ोसियों और रिश्तेदारों को इस स्थिति का पता चला, तो तीनों को तुरंत गंभीर हालत में सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (BMC) ले जाया गया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद आरती तिवारी की मौत हो गई, क्योंकि ज़हर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था. वहीं दो छोटे बच्चों, दिव्या और दिव्यांश की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और वे अस्पताल के में ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
जांच में जुटी पुलिस
पहली नजर में तो महिला के आत्महत्या करने की वजह उसके पति की मौत का सदमा लगती है, लेकिन पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है.
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