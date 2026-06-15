पति की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी

दरअसल, सहदोरा राय वार्ड के रहने वाले सत्यदेव तिवारी ने दो दिन पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इसकी वजह का पता नहीं चल सका. इस अचानक हुई मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे और शोक में डूब गया था. परिवार इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि ठीक दो दिन बाद सत्यदेव की पत्नी आरती तिवारी ने एक भयानक और जानलेवा कदम उठा लिया. पति की मौत के बाद दुख और डिप्रेशन में डूबी आरती ने अपनी 13 साल की बेटी दिव्या और 12 साल के बेटे दिव्यांश को ज़हर दिया और फिर खुद भी खा ली.