सागर में महिला का हंगामा, सरेआम पत्थर से तोड़ डाली जनपद सदस्य की कार, कलेक्टर-SP पर लगाए गंभीर आरोप

Woman Vandalised Car-मध्यप्रदेश के सागर से बेहद हैरान करने वाली खबर है, जहां एक महिला ने जमकर कोहराम मचाया. महिला ने कलेक्टर और जिम्मेदार अधिकारियों पर चीख-चीख कर आरोप लगाए और एक जनपद सदस्य के सामने उनकी मौजूदगी में ही उनकी कार को पत्थर से तोड़ डाला. ये सारी वारदात कैमरे में कैद हुई और बेखौफ महिला कैमरे के सामने अपनी परेशानी का जिक्र करती रही. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला ने तोड़ी कार

यह मामला सागर के जनपद कार्यालय का है. जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह अपनी कार से कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें देख वहां पहले से ही मौजूद एक महिला भड़क गई. महिला ने सबके सामने जनपद सदस्य को जमकर खरी-खोटी सुनाई और गुस्से में आग बबूला हो गई. नाराज महिला ने पत्थर उठाया और पत्थर मारकर कार के शीशे और बोनट को क्षतिग्रस्त कर दिया‌. आगे पीछे के शीशे, गेट के शीशे और बोनट किसी भी जगह को महिला ने सलामत नहीं रहने दिया, खास बात ये है कि ये सब न सिर्फ कार मालिक जनपद सदस्य देख रहे थे बल्कि जनपद कार्यालय और परिसर में बड़ी संख्या में लोग भी थे. लेकिन उन्होंने महिला को रोकने का साहस नहीं किया. बाद में किसी तरह समझाइश देकर महिला को शांत कराया गया.

जमीन पर बदमाशों ने किया कब्जा

जानकारी के अनुसार, महिला का नाम छोटी बाई उर्फ क्रांति बाई लोधी है, वह सागर तहसील के खडेरी गांव की रहने वाली हैं. चार साल पहले छोटी बाई लोधी के पति वीर सिंह लोधी का निधन हो गया. महिला का आरोप है कि पति के निधन के बाद उसकी चार एकड़ जमीन पर गांव के ही रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया. अब उनके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा, कब्जा करने वाले दबंदों की प्रताड़ना के चलते महिला को अपना गांव तक छोड़ना पड़ा और वो दूसरे गांव में रहती हैं.

हर जगह लगाई गुहार

अपनी जमीन वापस लेने के लिए वे लगातार भटक रही हैं. स्थानीय स्तर से लेकर भोपाल तक सब जगह उन्होंने गुहार लगाई लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी. सागर कलेक्टर और एसपी से भी शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. महिला का आरोप है कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है उनको जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त है और जनपद सदस्य के प्रभाव के चलते कलेक्टर-एसपी भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं. महिला का कहना है कि वे की दिनों से जनपद सदस्य की तलाश में भटक रही थी और उनसे मिलने जनपद पंचायत कार्यालय आई थी, गुहार लगाने के बाद भी जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा.

चुपचाप देखते रहे सदस्य

महिला ने जनपद सदस्य की कार में तोड़फोड़ की और काफी देर तक परिसर में रही. इसके बाद वहां से चली गई. यह सबकुछ जनपद सदस्य देखते रहे लेकिन वो कुछ नहीं बोले, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और चुपचाप वहां से निकल गए. रिपोर्ट-महेंद्र दुबे

