Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2978951
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सागर में महिला का हंगामा, सरेआम पत्थर से तोड़ डाली जनपद सदस्य की कार, कलेक्टर-SP पर लगाए गंभीर आरोप

Sagar News-सागर के जनपद पंचायत कार्यालय में एक महिला ने जनपद पंचायत सदस्य की कार में पत्थर से तोड़फोड़ कर दी. महिला ने पत्थर मारकर कार के शीशे और बोनट को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. महिला ने जनपद सदस्य और कलेक्टर-एसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए. यह पूरी घटना सोमवार की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सागर में महिला का हंगामा, सरेआम पत्थर से तोड़ डाली जनपद सदस्य की कार, कलेक्टर-SP पर लगाए गंभीर आरोप

Woman Vandalised Car-मध्यप्रदेश के सागर से बेहद हैरान करने वाली खबर है, जहां एक महिला ने जमकर कोहराम मचाया. महिला ने कलेक्टर और जिम्मेदार अधिकारियों पर चीख-चीख कर आरोप लगाए और एक जनपद सदस्य के सामने उनकी मौजूदगी में ही उनकी कार को पत्थर से तोड़ डाला. ये सारी वारदात कैमरे में कैद हुई और बेखौफ महिला कैमरे के सामने अपनी परेशानी का जिक्र करती रही. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

महिला ने तोड़ी कार
यह मामला सागर के जनपद कार्यालय का है. जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह अपनी कार से कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें देख वहां पहले से ही मौजूद एक महिला भड़क गई. महिला ने सबके सामने जनपद सदस्य को जमकर खरी-खोटी सुनाई और गुस्से में आग बबूला हो गई. नाराज महिला ने पत्थर उठाया और  पत्थर मारकर कार के शीशे और बोनट को क्षतिग्रस्त कर दिया‌. आगे पीछे के शीशे, गेट के शीशे और बोनट किसी भी जगह को महिला ने सलामत नहीं रहने दिया, खास बात ये है कि ये सब न सिर्फ कार मालिक जनपद सदस्य देख रहे थे बल्कि जनपद कार्यालय और परिसर में बड़ी संख्या में लोग भी थे. लेकिन उन्होंने महिला को रोकने का साहस नहीं किया. बाद में किसी तरह समझाइश देकर महिला को शांत कराया गया.

जमीन पर बदमाशों ने किया कब्जा
जानकारी के अनुसार, महिला का नाम छोटी बाई उर्फ क्रांति बाई लोधी है, वह सागर तहसील के खडेरी गांव की रहने वाली हैं. चार साल पहले छोटी बाई लोधी के पति वीर सिंह लोधी का निधन हो गया. महिला का आरोप है कि पति के निधन के बाद उसकी चार एकड़ जमीन पर गांव के ही रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया. अब उनके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा, कब्जा करने वाले दबंदों की प्रताड़ना के चलते महिला को अपना गांव तक छोड़ना पड़ा और वो दूसरे गांव में रहती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हर जगह लगाई गुहार 
अपनी जमीन वापस लेने के लिए वे लगातार भटक रही हैं. स्थानीय स्तर से लेकर भोपाल तक सब जगह उन्होंने गुहार लगाई लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी. सागर कलेक्टर और एसपी से भी शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. महिला का आरोप है कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है उनको जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त है और जनपद सदस्य के प्रभाव के चलते कलेक्टर-एसपी भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं. महिला का कहना है कि वे की दिनों से जनपद सदस्य की तलाश में भटक रही थी और उनसे मिलने जनपद पंचायत कार्यालय आई थी, गुहार लगाने के बाद भी जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा. 

चुपचाप देखते रहे सदस्य
महिला ने जनपद सदस्य की कार में तोड़फोड़ की और काफी देर तक परिसर में रही. इसके बाद वहां से चली गई. यह सबकुछ जनपद सदस्य देखते रहे लेकिन वो कुछ नहीं बोले, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और चुपचाप वहां से निकल गए. रिपोर्ट-महेंद्र दुबे

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में किलर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ने बनाई दूरी तो कर दी हत्या, खुले कई राज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Sagar की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssagar newsViral Video

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में किलर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ने बनाई दूरी तो कर दी हत्या, खुले कई राज
mp news
दिनदहाड़े खूनी खेल, बजरंग दल जिला पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद वारदात
mp news
ससुर से पत्नी का पूछा पता, नहीं बताया तो गुस्सा हुआ दामाद, खूंटा से हमला कर की हत्या
gwalior news
ग्वालियर में 15 साल से नहीं बनी जर्जर सड़क, तंग रहिवासियों ने खून से लिखा पत्र
janjgir champa news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द दौड़ेगी सिटी बस, कोरोना काल के पहले से बंद थी सर्विस
mp news today
MP-CG News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, छग में वफ्फ बोर्ड का घेराव करेगा बजरंग दल
mp news
MP में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें प्रोसेस
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी जलीं
mp news
PM आवास योजना में लूट! सिर्फ दीवारें खड़ी, न छत,न दरवाज़ा...ठेकेदार पैसे लेकर गायब
mp news
MP में अब दवाओं पर QR कोड सिस्टम, स्कैन करें और जानें कौन-सी कंपनी ने बनाई दवा