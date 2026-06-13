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Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कैंट थाना क्षेत्र में आने वाले बिट्ठल नगर कजलीवन मैदान इलाके में एक महिला पर एसिड से हमला किया गया. इस बर्बर हमले से पूरे इलाके में दहशत और घबराहट का माहौल बन गया है. जानकारी के अनुसार, पीड़िता पास की एक मेडिकल दुकान से जरूरी दवाइयां खरीदकर घर लौट रही थी, तभी दो अज्ञात युवकों ने पीछे से उस पर एसिड फेंका और तुरंत वहां से भाग गए.
महिला की पीठ बुरी तरह झुलसी
इस भयानक एसिड हमले के कारण महिला की पीठ का एक हिस्सा बुरी तरह जल गया, जिससे वह दर्द से कराहने लगी. स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत पास के जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के मकसद से, वहां के डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (BMC) रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
CCTV फुटेज की जांच कर रही पुलिस
इस घटना की जानकारी मिलने पर कैंट पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. हमलावरों की पहचान और अपराध के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस अपराधियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए घटनास्थल और आसपास के रास्तों के CCTV फुटेज की जांच कर रही है. उनका कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा.
अस्पताल में इलाज जारी
पुलिस के मुताबिक यह घटना कैंट पुलिस स्टेशन के इलाके में बिट्ठल नगर-कजलीवन मैदान के पास हुई. महिला एक मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर घर लौट रही थी, तभी दो अज्ञात युवकों ने उस पर तेजाब फेंक दिया. अचानक हुए इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी पीठ बुरी तरह जल गई. फिलहाल उसका इलाज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.
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