दिल्ली से सागर पहुंची महिला ने कलेक्ट्रेट में मचाया हंगामा, वजह जान आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

SAGAR NEWS: मध्य प्रदेश के सागर के कलेक्टर ऑफिस में एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है. महिला ने बताया कि वो दिल्ली से सागर अपने बेटे से मिलने आई है जो सागर जेल में बंद है. जेल प्रबंधन बेटे से मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं. कई बार मांग पूरी करने के लिए पैसों की भी डिमांड की गई है. महिला ने कहा कि वो 1 महीने से परेशान है और जब तक अपने बेटे से मिल नहीं लेती वापस दिल्ली नहीं जाएगी

बेटे से मिलने के लिए तड़प उठी मां

महिला की पहचान तस्लीम अली के रूप में हुई है जो देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ अपने बेटे से मुलाकात करने आई है. महिला ने बताया कि उसे उसके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो 7 दिनों से परेशान है और अब कलेक्टर ऑफिस में आत्मदाह करने आई है. गनीमत रही कि घटना देख महिला पुलिसकर्मियों ने तस्लीम को पकड़ा और हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली.

बेटे को हत्या के आरोप में फसाया गया

तस्लीम ने बताया कि उसके बेटे को हत्या के आरोप में फसाया गया है और जेल में बंद किया गया है. उसे करीब 5 साल पहले हत्या के मामले में फंसाया गया है. अभी उसकी उम्र 27 साल है. महिला ने कहा कि उसके बेटे को जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझे अंदर मिलने से मना किया जा रहा है. महिला ने बताया कि पुलिसवाले ने उससे 5-10 हजार रूपए की मांग की है.

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बीड़ी मिलने का लगाया आरोप

महिला ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने कहा है कि उसके बेटे के पास बीड़ी मिली है तो अभी तुम्हारी मुलाकात उससे नहीं हो सकती है. महिला ने आगे कहा कि कभी पुलिसकर्मी उसे बेटे से अप्रैल में मिलने के लिए कहते हैं और कभी मना कर रहे हैं जिस वजह से वो परेशान हो गई है और अब आत्मदाह करना चाहती है.

प्रशासन के अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लिया है. जेल अधीक्षक मानवेंद्र परिहार ने बताया कि जेल में बंद नासिर बीड़ी पीते पकड़ा गया था. जिस पर जेल अपराध दर्ज हुआ था. जिस कारण से एक महीने के लिए उसकी मुलाकात बंद है. इसलिए मुलाकात नहीं कराई गई है. महिला को फिर समझाइश देकर जैसे तैसे शांत कराया गया है. रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, सागर