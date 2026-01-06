MP का पहला ऐसा जिला जहां ट्रैफिक कंट्रोल अब महिलाओं के हाथ में!'लेडी सिंघम' संभालेंगी चौराहा

Sagar News: सागर जिले में ट्रैफिक व्यवस्था की कमान अब महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों में होगी. सागर प्रदेश के छोटे जिलों में पहला जिला बनेगा, जहां यातायात का पूरा संचालन महिला पुलिसकर्मियां करेंगी.
Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले की सड़कों पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है. महिलाओं को सशक्त बनाने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के मकसद से सागर पुलिस ने शहर का पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट महिला पुलिस बल को सौंपने का फैसला किया है. सागर के पुलिस अधीक्षक की लीडरशिप में बनाई गई इस योजना के तहत अब जिले के मुख्य चौराहों और व्यस्त सड़कों पर महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. इस नए तरीके को अपनाने वाला सागर राज्य के छोटे जिलों में पहला जिला बन गया है.
सागर में ट्रैफिक कंट्रोल अब महिलाओं के हाथ में
दरअसल, सागर में ट्रैफिक मैनेजमेंट अब महिलाओं को सौंपा जाने वाला है, और शहर का पूरा ट्रैफिक सिस्टम महिला पुलिस अधिकारी संभालेंगी. सागर राज्य के छोटे जिलों में पहला ऐसा जिला होगा जहां महिला पुलिसकर्मियों को यह ज़िम्मेदारी दी जाएगी. सागर के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और यह पहल इस हफ़्ते से ज़मीन पर लागू की जाएगी. पुलिस मुख्यालय द्वारा बड़ी संख्या में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिन्होंने हाल ही में सागर में ज्वाइन किया है. बेहतर और अनुशासित यातायात व्यवस्था के लिए इन्हीं महिला कर्मियों को मैदान में उतारा जाएगा.
ऑनलाइन चालान चलाने की विशेष ट्रेनिंग
पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक पुलिस में बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों को तैनात किया है, और ये महिलाएं सागर में भी फोर्स में शामिल हो गई हैं. अब उन्हें ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए फील्ड में तैनात किया जाएगा. सागर जिले में तैनात महिला पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में एक खास ट्रेनिंग कैंप लगाया गया. इस कैंप के दौरान उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैफिक कंट्रोल की तकनीक सिखाई गई. उन्हें ऑनलाइन चालान सिस्टम, ब्रेथलाइजर सिस्टम और मुख्य कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम की बारीकियों से भी परिचित कराया गया. उम्मीद है कि इस पहल से शहर में ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा.
