Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3065018
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP का पहला ऐसा जिला जहां ट्रैफिक कंट्रोल अब महिलाओं के हाथ में!'लेडी सिंघम' संभालेंगी चौराहा

Sagar News: सागर जिले में ट्रैफिक व्यवस्था की कमान अब महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों में होगी. सागर प्रदेश के छोटे जिलों में पहला जिला बनेगा, जहां यातायात का पूरा संचालन महिला पुलिसकर्मियां करेंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले की सड़कों पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है. महिलाओं को सशक्त बनाने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के मकसद से सागर पुलिस ने शहर का पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट महिला पुलिस बल को सौंपने का फैसला किया है. सागर के पुलिस अधीक्षक की लीडरशिप में बनाई गई इस योजना के तहत अब जिले के मुख्य चौराहों और व्यस्त सड़कों पर महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. इस नए तरीके को अपनाने वाला सागर राज्य के छोटे जिलों में पहला जिला बन गया है.

सागर में ट्रैफिक कंट्रोल अब महिलाओं के हाथ में
दरअसल, सागर में ट्रैफिक मैनेजमेंट अब महिलाओं को सौंपा जाने वाला है, और शहर का पूरा ट्रैफिक सिस्टम महिला पुलिस अधिकारी संभालेंगी. सागर राज्य के छोटे जिलों में पहला ऐसा जिला होगा जहां महिला पुलिसकर्मियों को यह ज़िम्मेदारी दी जाएगी. सागर के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और यह पहल इस हफ़्ते से ज़मीन पर लागू की जाएगी. पुलिस मुख्यालय द्वारा बड़ी संख्या में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिन्होंने हाल ही में सागर में ज्वाइन किया है. बेहतर और अनुशासित यातायात व्यवस्था के लिए इन्हीं महिला कर्मियों को मैदान में उतारा जाएगा.

 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन चालान चलाने की विशेष ट्रेनिंग 
पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक पुलिस में बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों को तैनात किया है, और ये महिलाएं सागर में भी फोर्स में शामिल हो गई हैं. अब उन्हें ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए फील्ड में तैनात किया जाएगा. सागर जिले में तैनात महिला पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में एक खास ट्रेनिंग कैंप लगाया गया. इस कैंप के दौरान उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैफिक कंट्रोल की तकनीक सिखाई गई. उन्हें ऑनलाइन चालान सिस्टम, ब्रेथलाइजर सिस्टम और मुख्य कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम की बारीकियों से भी परिचित कराया गया. उम्मीद है कि इस पहल से शहर में ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

sagar newsmp news

Trending news

sagar news
पहला जिला जहां ट्रैफिक कंट्रोल अब महिलाओं के हाथ में! 'लेडी सिंघम' संभालेंगी चौराहा
mp news
CM मोहन ने निभाया अपना वादा, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल, 13 साल बाद
Jyotiraditya Scindia
शादी कब करेंगे महाआर्यमन सिंधिया? पार्टनर को लेकर कह दी ये बात, रोड शो में लगी चोट
Betul Bus Accident
बैतूल में भीषण सड़क हादसा, भोपाल-नागपुर NH पर पलटी यात्री बस, 15 यात्री घायल
Burhanpur Wedding
हाथ में तलवार...सिर पर साफा, बुरहानपुर में निकली अब तक की सबसे अनोखी बारात
kubeshwar Dham
RSS की तुलना भगवान शिव से करने के मामले में प्रदीप मिश्रा पर क्या बोले पूर्व सीएम?
guna news
गुना में खाकी पर खूनी हमला, NH-46 पर आंखों में मिर्ची झोंककर बरसाईं लाठियां
chhatarpur news
बेडरूम में पति की हैवानियत! बेटी के सामने पत्नी के साथ करता रहा ये काम, CCTV में कैद
Indore Contaminated Water
इंदौर में पानी व्यवस्था चरमराई! बीमारियों के डर से घर-घर लग रहे RO वॉटर प्यूरिफायर
ashoknagar news
यूपी का सुपारी किलर एमपी में गिरफ्तार, पूछताछ में सार्प शूटर ने किया बड़ा खुलासा