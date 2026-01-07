जब डंडे लेकर शराब अड्डों पर 'लेडी गैंग' ने मारी रेड...माफियाओं को घुटने टेकने पर किया मजबूर, शूट किया पूरा वीडियो

Women raid illegal liquor in MP: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल से आई तस्वीर ना सिर्फ महिलाओं के साहस बल्कि उनके बुलंद आवाज की भी गवाही देती है. बुंदेलखंड अंचल में अभिशाप बनती जा रही अवैध शराब जहां कई परिवारों को तबाह कर चुकी है वहां गांव की लेडी गैंग ने शराब के अवैध अड्डे पर रेड मारी है. ना सिर्फ महिलाओं ने अवैध शराब की बोतलें नष्ट की है बल्कि दबंग शराब माफियाओं को भी घेरकर उन्हें पुलिस के हवाले किया है.

शराब के खिलाफ लेडी गैंग

बुंदेलखंड अंचल में बढ़ती शराब की लत ने कई घरों को बर्बाद किया है. जहां लोगों को खाने के लाले पड़े है वहीं गांव में ही अवैध रूप से मिल रही शराब की वजह से झगड़े फसाद भी देखने को मिल रहे हैं. कई बार शराब बंदी की मांग भी उठी लेकिन नतीजा कुछ खास संतोशजनक नहीं रहा . इसी सब के बीच सागर जिले में अवैध शराब के कारोबार से नाराज महिलाओं की एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है. यहां महिलाओं ने एकजुट होकर शराब माफियों के खिलाफ ऐसा कड़ा रूख अपनाया कि माफियाओं ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं.

माफियाओं के हौसले को किया चकनाचूर

सागर जिले के गढ़ाकोटा थाने के हरदी गांव की ये तस्वीर महिलाओं की गुलाबी गैंग की याद दिलाती है. इस गांव में दबंग शराब माफिया बेखौफ होकर अवैध शराब बेच रहे हैं और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है. दबंगई के चलते ग्रामीण आवाज भी नहीं उठा पाते जिसके चलते कई महीनों से खुलेआम यहां अवैध शराब बेची जा रही थी. गांव के बिगड़ते माहौल और युवाओं में बढ़ रही नशे की आदत से परेशान होकर गांव की महिलाएं ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि अब महिलाएं इस कारोबार का खत्मा करेंगी. फिर क्या था महिलाओं ने हाथ में डंडे लिया और शराब माफियाओं के बुलंद हौसले को चकनाचुर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

लेडी गैंग ने बताई समस्या

महिला गैंग शराब अड्डों के अंदर आई शराब की पेटियां उठाकर बाहर ले आई. इस पूरी घटना का महिलाओं ने बकायदा वीडियो भी शूट किया है. बड़ी तादात में अड्डों से जब्त की शराब और माफियाओं को लेकर वो पुलिस थाने पहुंची जहां उन्होंने थाना प्रभारी के सुपुर्द किया. महिलाओं ने बिना डरे और दहशत के इस काम को अंजाम दिया है. साथ ही इस लेडी गैंग का कहना है कि अब कोई भी उनके गांव में शराब बेचेगा तो उसका हश्र भी यही होगा. महिलाओं ने शराब की वजह से गांव में हो रही समस्याओं को उजागर करते हुए बताया कि शराब के वजह से गांव के गर घर में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बन रही थी जिसकी वजह से उन्हें ये कदम खुद आगे आकर उठाना पड़ा है. रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, सागर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सागर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.