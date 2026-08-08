/बैंक के अंदर बुजुर्ग से लूट, एक महिला ने बनाया रास्ता, दूसरी ने ब्लेड से काटा थैला और उड़ा दिए नोट

शातिर महिलाओं ने बुजुर्ग को लूटा

दरअसल, SBI की एक ब्रांच में हुई घटना में तुलसीराम नेमा नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति के बैग से ₹50,000 चोरी हो गए. उन्होंने कुछ ही देर पहले बैंक से कैश निकाला था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनका बैग काटकर खोला गया था. बैंक के CCTV फुटेज की जांच करने पर एक चौंकाने वाला नजारा सामने आया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीले सूट में एक महिला बैंक के अंदर बैठी है, जबकि दूसरी महिला मुख्य गेट से अंदर आती है और थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है. जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति जाने के लिए आगे बढ़ता है, पीले सूट वाली महिला चालाकी से उनके सामने आ जाती है, जबकि दूसरी महिला पीछे रहती है. जब वह व्यक्ति मुख्य गेट पर एक पल के लिए रुकता है, तो पीछे खड़ी महिला ब्लेड से उनके बैग का एक हिस्सा काटकर ₹500 के नोटों की गड्डी लेकर भाग जाती है. इसके तुरंत बाद दोनों महिलाएं बैंक से बाहर निकलती हैं और तेजी से वहां से भाग जाती हैं.