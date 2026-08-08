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बैंक के अंदर बुजुर्ग से लूट, एक महिला ने बनाया रास्ता, दूसरी ने ब्लेड से काटा थैला और उड़ा दिए नोट

सागर जिले के देवरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ब्रांच में दो चालाक महिलाओं ने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के बैग से ₹50,000 चुरा लिए. यह पूरी घटना CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिससे साफ पता चलता है कि यह एक गैंग द्वारा पहले से योजना बनाकर की गई वारदात थी.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 08, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:51 AM IST
बैंक के अंदर बुजुर्ग से लूट, एक महिला ने बनाया रास्ता, दूसरी ने ब्लेड से काटा थैला और उड़ा दिए नोट

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