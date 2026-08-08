/बैंक के अंदर बुजुर्ग से लूट, एक महिला ने बनाया रास्ता, दूसरी ने ब्लेड से काटा थैला और उड़ा दिए नोट

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मध्य प्रदेश के सागर जिले से सुरक्षा और सावधानी को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां देवरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ब्रांच में एक शातिर महिला चोर गिरोह ने बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया. बुजुर्ग व्यक्ति ने बैंक से ₹50,000 निकाले थे. जैसे ही उन्होंने कैश अपने बैग में रखा और वहां से निकलने लगे, दो महिलाओं ने जो पहले से ही घात लगाए बैठी थीं बड़ी चालाकी से पैसे उड़ा लिए. CCTV फुटेज देखने पर अपराध करने का तरीका देखकर हर कोई हैरान रह गया. घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद देवरी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज की मदद से उन महिलाओं की तलाश कर रही है.
शातिर महिलाओं ने बुजुर्ग को लूटा
दरअसल, SBI की एक ब्रांच में हुई घटना में तुलसीराम नेमा नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति के बैग से ₹50,000 चोरी हो गए. उन्होंने कुछ ही देर पहले बैंक से कैश निकाला था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनका बैग काटकर खोला गया था. बैंक के CCTV फुटेज की जांच करने पर एक चौंकाने वाला नजारा सामने आया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीले सूट में एक महिला बैंक के अंदर बैठी है, जबकि दूसरी महिला मुख्य गेट से अंदर आती है और थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है. जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति जाने के लिए आगे बढ़ता है, पीले सूट वाली महिला चालाकी से उनके सामने आ जाती है, जबकि दूसरी महिला पीछे रहती है. जब वह व्यक्ति मुख्य गेट पर एक पल के लिए रुकता है, तो पीछे खड़ी महिला ब्लेड से उनके बैग का एक हिस्सा काटकर ₹500 के नोटों की गड्डी लेकर भाग जाती है. इसके तुरंत बाद दोनों महिलाएं बैंक से बाहर निकलती हैं और तेजी से वहां से भाग जाती हैं.
सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात
ये महिलाएं बैंक के बाहर भी CCTV कैमरों में कैद हुईं. CCTV फुटेज से साफ पता चलता है कि महिलाएं उस बुज़ुर्ग की रेकी कर रही थीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि बुजुर्ग को आसानी से लूटा जा सकता है, तो वे पीछे हट गईं. जिस तरह से यह घटना हुई, उससे साफ जाहिर होता है कि यह कोई आम चोर नहीं, बल्कि पेशेवर चोर हैं और इलाके में एक बड़ा गिरोह सक्रिय है. इस मामले में बैंक मैनेजर का कहना है कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और गार्ड तैनात किए जाएंगे. शिकायतकर्ता की शिकायत पर देवरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर लोगों को बैंकों में सावधान रहने के लिए सचेत किया है.
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