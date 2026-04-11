टाइगर रिजर्व में पहली बार दिखी दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, कैमरे में हुई कैद, देखने वाले रह गए हैरान

Veerangana Durgavati Tiger Reserve: मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पहली बार'रस्टी-स्पॉटेड कैट' जो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली की प्रजाति है की मौजूदगी की पुष्टि करने वाला फोटोग्राफिक सबूत मिला है. इस उपलब्धि को रिजर्व की जैव विविधता के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पहली बार दिखी दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली

यह तस्वीर फरवरी और मार्च 2024 के बीच मध्य प्रदेश वन विभाग और WWF-India द्वारा किए गए सालाना बाघ निगरानी अभियान के तहत आयोजित एक कैमरा ट्रैप सर्वे के दौरान ली गई थी. यह दुर्लभ तस्वीर टाइगर रिजर्व की डोंगरगांव रेंज में रिकॉर्ड की गई थी. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार रस्टी-स्पॉटेड कैट को IUCN रेड लिस्ट में संकट के करीब (Near Threatened) श्रेणी में रखा गया है. भारत में इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है.

इन जगहों पर पाई जाती है ये बिल्ली

यह छोटी जंगली बिल्ली आमतौर पर सूखे पर्णपाती वनों, झाड़ियों वाले इलाकों, घास के मैदानों और पथरीले भूभागों में पाई जाती है. इसे कभी-कभी इंसानी बस्तियों के आस-पास भी देखा जाता है. हालांकि पूरे भारत में इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है. लेकिन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के भीतर इसकी पुष्टि का यह पहला मामला है. लगभग 2,339 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह रिजर्व मध्य प्रदेश का सातवां टाइगर रिज़र्व है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है. यह बाघों, भालुओं, भेड़ियों और गिद्धों सहित कई महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों का घर है.

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विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस नई खोज से इस रिजर्व का पारिस्थितिक महत्व और भी पुख्ता होता है. यह इस बात का संकेत है कि यहां छोटी जंगली बिल्लियों के लिए उपयुक्त आवास मौजूद है. शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति के व्यवहार, वितरण और संरक्षण पर आगे और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. यह शोध CATnews के 85वें अंक (वसंत 2026) में प्रकाशित हुआ है.

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