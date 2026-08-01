Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /सागर
  • /यामिनी मौर्य ने जूडो में जीता रजत पदक, तंगहाली भी नहीं रोक सकी कदम, पिता बोले-अगली बार एशियन गेम्स में जीतेगी गोल्ड

यामिनी मौर्य ने जूडो में जीता रजत पदक, तंगहाली भी नहीं रोक सकी कदम, पिता बोले-अगली बार एशियन गेम्स में जीतेगी गोल्ड

सागर जिले की यामिनी मौर्य ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली यामिनी ने सीमित संसाधनों और मुश्किल हालात के बावजूद अपनी लगन और कड़ी मेहनत से यह कामयाबी हासिल की. ​​उनके माता-पिता ने उनके संघर्ष की कहानी साझा की है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 01, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:11 PM IST
यामिनी मौर्य ने जूडो में जीता रजत पदक, तंगहाली भी नहीं रोक सकी कदम, पिता बोले-अगली बार एशियन गेम्स में जीतेगी गोल्ड

About the Author

Mahendra Dubey

Mahendra Dubey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड: मुख्य आरोपी की पत्नी को SC से मिली जमानत...
2
3
4
5