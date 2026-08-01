/यामिनी मौर्य ने जूडो में जीता रजत पदक, तंगहाली भी नहीं रोक सकी कदम, पिता बोले-अगली बार एशियन गेम्स में जीतेगी गोल्ड

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मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के सागर जिले की रहने वाली यामिनी मौर्य ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किलोग्राम जूडो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है. एक साधारण किसान परिवार से आने वाली यामिनी का यह सफर संघर्ष, लगन और दृढ़ संकल्प की एक शानदार मिसाल है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान यामिनी ने अपने आक्रामक खेल से विरोधियों पर दबदबा बनाए रखा और फाइनल तक पहुंचीं. गोल्ड मेडल के रोमांचक मुकाबले में उनका सामना एक मजबूत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से हुआ. हालांकि वे कड़े मुकाबले में हार गईं, लेकिन उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश और मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया. उनके परिवार वालों ने उस संघर्ष की कहानी साझा की है जिसे पार करके वे इस मुकाम तक पहुंची हैं.
यामिनी मौर्य ने जूडो में जीता रजत पदक
यामिनी की सफलता रातों-रात नहीं मिली, यह सालों की कड़ी ट्रेनिंग और उनके परिवार के त्याग का नतीजा है. सागर के पुराने सदर इलाके में रहने वाले हरिओम मौर्य की सबसे बड़ी बेटी यामिनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की. बुंदेलखंड जैसे इलाके में, जहां अक्सर खेल की अच्छी सुविधाओं की कमी होती है उन्होंने सीमित संसाधनों के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू की. ट्रेनिंग के दौरान एक समय उनका पैर टूट गया था. हालांकि डॉक्टरों और खेल विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि उनका करियर खतरे में है, लेकिन यामिनी ने हार नहीं मानी. वह चोट से उबरीं और नई ताकत के साथ मैट पर लौटीं. उनके पिता एक छोटे किसान हैं, जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी बेटी के सपनों से कभी समझौता नहीं किया. जब बेहतर ट्रेनिंग के लिए यामिनी को बाहर भेजने की जरूरत पड़ी, तो परिवार ने उनके कोच के कहने पर अपनी चिंताओं को किनारे रखा और उनके आगे बढ़ने के सपने का साथ दिया.
'एशियन गेम्स में यामिनी देश के लिए स्वर्ण पदक लाएगी'
शुक्रवार रात सागर में यामिनी के घर पर जश्न का माहौल था. पूरा परिवार और पड़ोसी टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे. जैसे ही मेडल पक्का हुआ, पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई. खेल प्रेमियों, जन-प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिवार को बधाई दी है. यामिनी के पिता हरिओम मौर्य ने अपनी बेटी पर गर्व जताते हुए कहा कि भले ही इस बार वह गोल्ड मेडल से चूक गईं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वह आने वाले एशियाई खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए गोल्ड जीतेंगी. यामिनी मौर्य की यह ऐतिहासिक उपलब्धि न सिर्फ सागर के लोगों के लिए बल्कि देश भर की उन सभी बेटियों के लिए एक सशक्त संदेश है, जिनमें मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को सच करने का जज़्बा है.
परिजनों ने जताई खुशी
यामिनी के माता-पिता ने अपनी बेटी की जीत पर बहुत खुशी जताई और बताया कि उन्हें कई लोगों से बधाई मिल रही है. उनके पिता ने बताया कि यामिनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा. यामिनी ने बहुत मेहनत की और यह सफर शुरू से ही मुश्किल भरा था, हालांकि परिवार ने उन्हें काफी सहारा दिया. आर्थिक तंगी के बावजूद वे डटे रहे और यामिनी ने भी जबरदस्त मेहनत की. जब वह भोपाल में थी, तब उसके कोच और मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफी मदद की. वह खेलती रही और हम उसका साथ देते रहे.