/यामिनी मौर्य ने जूडो में जीता रजत पदक, तंगहाली भी नहीं रोक सकी कदम, पिता बोले-अगली बार एशियन गेम्स में जीतेगी गोल्ड

यामिनी मौर्य ने जूडो में जीता रजत पदक

यामिनी की सफलता रातों-रात नहीं मिली, यह सालों की कड़ी ट्रेनिंग और उनके परिवार के त्याग का नतीजा है. सागर के पुराने सदर इलाके में रहने वाले हरिओम मौर्य की सबसे बड़ी बेटी यामिनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की. बुंदेलखंड जैसे इलाके में, जहां अक्सर खेल की अच्छी सुविधाओं की कमी होती है उन्होंने सीमित संसाधनों के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू की. ट्रेनिंग के दौरान एक समय उनका पैर टूट गया था. हालांकि डॉक्टरों और खेल विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि उनका करियर खतरे में है, लेकिन यामिनी ने हार नहीं मानी. वह चोट से उबरीं और नई ताकत के साथ मैट पर लौटीं. उनके पिता एक छोटे किसान हैं, जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी बेटी के सपनों से कभी समझौता नहीं किया. जब बेहतर ट्रेनिंग के लिए यामिनी को बाहर भेजने की जरूरत पड़ी, तो परिवार ने उनके कोच के कहने पर अपनी चिंताओं को किनारे रखा और उनके आगे बढ़ने के सपने का साथ दिया.