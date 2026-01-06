Advertisement
SP ऑफिस में लगी सब्जी की दुकान, युवक बेचने लगा आलू-प्याज-टमाटर, अनोखा है मामला

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले के एसपी ऑफिस में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, यहां एक युवक ने एसपी ऑफिस में ही अपनी सब्जी की दुकान लगा ली, जिसे देख हर कोई जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर युवक ने ऐसा क्यों किया.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:06 PM IST
एसपी ऑफिस में लगा ली सब्जी की दुकान
एसपी ऑफिस में लगा ली सब्जी की दुकान

MP News: एमपी के सागर से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस की कार्रवाई से आहत एक सब्जी वाले ने एसपी ऑफिस में ही अपनी सब्जी की दुकान सजा ली, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. क्योंकि ऐसा युवक ने विरोध जताने के लिए किया था. दरअसल, सागर एसपी आफिस के गेट पर अचानक लोगों को आलू प्याज टमाटर भिंडी जैसी आवाज सुनाई दी तो सब हैरान थे, क्योंकि सब्जी मंडी या बाजार की सड़कों पर सुनाई देने वाली आवाज अगर अचानक से एसपी ऑफिस में सुनने को मिले तो हर कोई सोच में पड़ जाएगा. 

एसपी ऑफिस में सजा दी दुकान 

ये आवाज सुनकर एसपी आफिस का स्टाफ दफ्तर से बाहर निकला तो देखा कि गेट पर बकायदा सब्जी की दुकान सजी थी. जहां दुकानदार ग्राहकों को बुला रहा था. हैरान करने वाली बात ये है कि एक बड़े पुलिस अफसर के ऑफिस के बाहर दुकान लगाए इस शख्स को ऐसा करने से रोकने वाला कोई नहीं था, वर्दी वाले उस देख रहे थे और देखकर अपने ऑफिस में चले जाते और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे हटा दें. दरअसल, सब्जी की दुकान लगाने वाले युवक का नाम कौशल राठौर था, जो अपनी परेशानी का विरोध जताने यहां पहुंचा था. 

छीन लिया था हाथठेला 

कौशल ने बताया कि वह हाथठेला पर सब्जी की दुकान दुकान लगाकर फेरी करता है और इसी से इसका और इसके परिवार का जीवन यापन होता है, कौशल कई सालों से किराए का हाथठेला लेकर फेरी लगाता था. उसने एक-एक रुपए जोड़ एक जुलाई 2025 में खुद का एक हाथठेला खरीदा ताकि किराया बचाया जा सके. 16 दिसंबर 2025 को कौशल की जिंदगी ने फिर पलटी मारी, जिस शख्स अशोक यादव से उसने ये ठेला खरीदा था उसने कौशल से उसका ठेला छीन लिया. कौशल ने मामले की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दी जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका ठेला वापस दिलवाने की बात करते हुए मामला शांत करवा दिया.  

वह पिछले कई दिनों से गोपालगंज पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा था और अपना हाथठेला वापस करवाने की मांग कर रहा था. लेकिन जब पुलिस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसने विरोध का यह तरीका अपनाया. कौशल ने कहा कि यहां उसे सुरक्षा भी महसूस होगी और यहां आने जाने वाले ऑफिस में काम करने वाले लोग उसकी सब्जियां भी खरीदेंगे तो उसे व्यापार भी मिलेगा. 

काफी देर बाद एसपी ऑफिस के अधिकारियों ने उसे अंदर बुलाया और मामले को समझने के बाद गोपालगंज थाने के अधिकारियों को निर्देशित किया. जिसके बाद कौशल ने अपनी सब्जी की दुकान समेटी और चला गया. इस इलाके में ये पहली बार हुआ है जब किसी ने विरोध का ये तरीका अपनाया है किसी ने साहस किया कि वो जिले में पुलिस के सबसे बड़े अफसर के दफ्तर में ऐसा करें और ये घटनाक्रम अब सुर्खियों में है. 

सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

