पलक्कड़ मॉब लिंचिंग: बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 30 लाख मुआवजा देगी केरल सरकार

Kerala Mob Lynching: छत्तीसगढ़ के शक्ति ज़िले के रहने वाले मज़दूर रामनारायण की केरल के पलक्कड़ (वालयार) में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. रामनारायण काम करने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए केरल गए थे, जहां उन पर भीड़ ने बांग्लादेशी नागरिक समझकर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई. इस जघन्य अपराध के छह दिन बाद मृतक का शव उनके गांव पहुंचा और अंतिम संस्कार किया गया. केरल सरकार ने कैबिनेट बैठक में पीड़ित परिवार को ₹30 लाख की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है.

30 लाख मुआवजा देगी केरल सरकार

दरअसल, केरल के पलक्कड़ जिले में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मजदूर रामनारायण की मौत के बाद केरल सरकार ने उनके परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि यह रकम मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से दी जाएगी. उनकी पत्नी और मां को ₹5-5 लाख मिलेंगे, और उनके दो बच्चों को ₹10-10 लाख मिलेंगे. बच्चों का हिस्सा फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखा जाएगा. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित परिवार ने रखी थी मांग

शव लेने से पहले पीड़ित परिवार ने केरल सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखी थीं, जिनमें मॉब लिंचिंग कानूनों के तहत कार्रवाई, SIT जांच और मुआवज़ा शामिल था. इन मांगों के बाद केरल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और रामनारायणन के परिवार को ₹30 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि यह रकम मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से दी जाएगी. मृतक की पत्नी और मां को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि उनके दो छोटे बच्चों के नाम पर 10-10 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा किए जाएंगे.

झकझोर देने वाली घटना-सीएम

इस हत्या को राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली घटना बताते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि 'रामनारायणन रोज़ी-रोटी कमाने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए केरल आए थे. उनकी मौत से उनकी पत्नी, मां और दो छोटे बच्चे बेसहारा हो गए हैं. इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों को कानून के सामने लाया गया है. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले. इस मकसद के लिए सरकार सभी कानूनी सुरक्षा उपाय और ज़रूरी कदम उठाएगी.'

