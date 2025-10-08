छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, पावर प्लांट की लिफ्ट गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 7 घायल

Sakti District: छत्तीसगढ़ के सक्ति जिले में एक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि पावर प्लांट में यह हादसा हुआ है. जहां लिफ्ट की चैन टूटने से यह घटना हुई है. सफाई के लिए मजदूर ऊपर जा रहे थे, तभी लिफ्ट की चैन टूट गई, जिससे सभी नीचे गिर गए इस घटना में 2 मजूदरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि सात लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची है. वहीं इस घटना के बाद पावर प्लांट में हड़कंप मच गया.

मजदूर उपर जा रहे थे

बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह के वक्त की है, जब मजूदर सफाई के काम के लिए लिफ्ट से उपर जा रहे थे, तभी अचानक से लिफ्ट की चैन टूट गई, जिससे लिफ्ट तेजी से नीचे आकर गिरी. इस घटना में 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनकी मौत हो गई, जबकि 7 मजूदर भी घायल बताए जा रहे हैं, उनकी सबसे पहले स्थानीय स्तर पर जांच कराई गई, जबकि हालत गंभीर होने की स्थिति में सभी को 108 से रायगढ़ रेफर किया गया है, जहां कुछ मजदूरों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि यह सब सुबह की शिफ्ट में काम करने वाले लोग थे, जो अपने ड्यूटी पर पहुंचे थे, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही यह हादसा हो गया.

वहीं घटना की जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम भी पहुंची है, जहां मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि यह बड़ी घटना है, जिसमें 2 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी. फिलहाल सक्ति जिला प्रशासन भी मामले की जांच करेगा.

