 गरीब की थाली का अनाज गटक गया कोटेदार, औने-पौने दामों पर बेच दिए सैंकड़ों क्विंटल चावल
गरीब की थाली का अनाज गटक गया कोटेदार, औने-पौने दामों पर बेच दिए सैंकड़ों क्विंटल चावल

Sakti Ration Scam News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक बड़ा राशन घोटाला का खुलासा हुआ है, जहां कोटेदार ने सितंबर महीने का लगभग 124 क्विंटल चावल गबन कर लिया. फूड इंस्पेक्टर की जांच में हेरा-फेरी साबित होने के बाद भी कार्रवाई न होने से ग्रामीण आक्रोशित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:59 PM IST
सक्ती जिले में राशन घोटाला
Chhattisgarh Ration Scam: सक्ती जिले के डभरा जनपद के ग्राम पंचायत बरतुंगा में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन विक्रेता ने गरीबों के लिए भेजा गया सितंबर माह का चावल हड़प लिया. बताया गया कि संचालक ने केवाईसी के नाम पर ग्रामीणों से धोखे से अंगूठा लगवाया और उसके बाद पूरे राशन को चोरी-छिपे बाजार में बेच दिया. इस गड़बड़ी की वजह से गांव के एक भी परिवार को इस माह का चावल नहीं मिला.

ग्रामीणों की शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर अविनाश पटेल गांव पहुंचे और सरपंच व ग्रामीणों की मौजूदगी में दुकान का भौतिक सत्यापन कराया. जांच के दौरान पंचनामा तैयार हुआ, जिसमें यह साफ हो गया कि राशन विक्रेता ने 124 क्विंटल चावल की हेराफेरी की है. यह खुलासा होते ही गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली.
ग्रामीणों में भारी आक्रोश
पंचनामा बनने के बाद भी दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इससे नाराज ग्रामीण डभरा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपी. ग्रामीणों का कहना है कि सितंबर माह का चावल तुरंत दिया जाए और जिसने यह घोटाला किया है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही हो. कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. (रिपोर्टः अविनाश पटेल/ सक्ती)

chhattisgarh ration scamSakti News

