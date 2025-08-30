चूहे पी गए मरीजों का डेक्सट्रोज! लाखों रुपये का हुआ नुकसान, जानिए कहां का है पूरा मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सक्ती ज़िला अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (जीएसएम) योजना के तहत मिली करोड़ों रुपये की दवाइयां बर्बाद हो गईं. इन दवाओं को ज़िले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों तक समय पर पहुंचाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इस लापरवाही के कारण दवाइयां या तो एक्सपायर हो गईं या चूहों के कारण खराब हो गईं.

यह भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन में रेलवे का बड़ा धमाका! छत्तीसगढ़ से चलेंगी 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें, देखें नाम

Add Zee News as a Preferred Source

सक्ती जिला अस्पताल में लापरवाही

दरअसल, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (जीएसएम) योजना के तहत करोड़ों रुपए की दवाइयां सक्ती जिला अस्पताल में आई थीं, जिन्हें जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में वितरित किया जाना था. लेकिन सीएमएचओ की लापरवाही ने पूरी प्रक्रिया को विफल कर दिया. दवाइयां समय पर वितरित नहीं हो पाईं, जिसके कारण वे एक्सपायर हो गईं. इसके अलावा, दवाइयों के रखरखाव में भी भारी कमी रही, जिसके कारण कई दवाइयां खराब हो गईं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों रुपए की डेक्सट्रोज की बोतलें भी चूहे खा गए.

करोड़ों की दवाइयां कचरे में

बता दें कि जीएसएम (ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) योजना के तहत सक्ती जिला अस्पताल को करोड़ों की दवाइयां सप्लाई की गई थीं. इस स्टॉक को जिले के स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाना था. लेकिन सीएमएचओ की लापरवाही ने सब चौपट कर दिया. समय पर वितरण न होने से दवाइयां एक्सपायर हो गईं. कुछ दवाइयां रखरखाव के अभाव में खराब हो गईं. तो कुछ नमी और चूहों ने लाखों की दवाइयां खराब कर दीं. गरीब मरीजों तक मुफ्त दवाइयां नहीं पहुंचीं, सरकारी पैसों की खुलेआम बर्बादी हो रही है.

रिपोर्ट- अविनाश पटेल

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!