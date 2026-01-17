Advertisement
कागजों पर दौड़ी विकास की गाड़ी, बिना गिट्टी-सीमेंट के बन गई 14 लाख की सड़क, सरपंच और इंजीनियर की 'जुगलबंदी' ने डकार ली राशि

Sakti News-सक्ती जिले के जैजैपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरानी में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है. निर्माण एजेंसी मुखिया सरपंच और इंजीनियर की मिलीभगत से तत्कालीन सरपंच राधेश्याम चंद्रा ने करीब 14 लाख रुपए की सीसी रोड सिर्फ कागजों में ही बना दी गई. हैरानी की बात यह है कि जमीन पर सड़क का कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बावजूद दस्तावेजों में निर्माण पूर्ण दर्शाया गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:52 PM IST
Road Scam News-छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रहा गया. सक्ती जिले के जैजैपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खजुरानी में विकास के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगाने का एक अनोखा कारनामा उजागर हुआ है. यहां के तत्कालीन सरपंच और इंजीनियर ने मिलकर करीब 14 लाख रुपए की सीसी रोड पर निर्माण सिर्फ कागजों में ही पूरा कर दिया, लेकिन हकीकत में उस जगह पर सड़क का नामोनिशान तक नहीं है. 

घोटाले का हुआ खुलासा
भ्रष्टाचार का यह खेल तब तक चलता रहा जब तक विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच नहीं की. नियम के अनुसार, किसी भी निर्माण कार्य के बाद उसका फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होता है. जब एसडीओ ने खजुरानी पंचायत में हुए निर्माण कार्यों की जांच शुरू की, तो वे हैरान रह गए. दस्तावेजों के अनुसार जहां 14 लाख रुपए की लागत से बनी चमचमाती सड़क होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ कच्ची जमीन और धूल नजर आई. 

इंजीनियर ने कर दिया मूल्यांकन
जांच में पाया गया कि निर्माण एजेंसी के मुखिया और तत्कालीन सरपंच राधेश्याम चंद्रा ने इंजीनियर धनंजय चंद्रा के साथ सांठगांठ की थी. हैरानी की बात यह है कि इंजीनियर ने बिना सड़क बने ही उसका मूल्यांकन भी कर दिया और अपनी रिपोर्ट में निर्माण कार्य को पूरा दर्शा दिया, ताकि राशि का भुगतान आसानी से किया जा सके. 

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जैसे ही यह मामला सामने आया, जनपद पंचायात जैजैपुर में हड़कंप मच गया है. सरकारी राशि के इस तरह के बंदरबांट ने विकास कार्यों की पोल खोल दी और साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी अंदर तक फैल चुकी हैं. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत सीईओ ने सख्त रुख अपनाया है. अधिकारियों का कहना है कि इस खुली लूट में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

सरपंच ने दी सफाई
स्थानीय प्रशासन ने संबंधित इंजीनियर धनंजय चंद्रा और पूर्व सरपंच राधेश्याम चंद्रा के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. वहीं खुद को फंसता देख पूर्व सरंपच ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि निर्माण कार्य पूरी तरह से कागजी नहीं है, बल्कि कुछ हिस्सा अधूरा रह गया है. लेकिन सरपंच के इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है.

