Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2944697
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

Dussehra 2025: छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा; जानें क्या है इसकी खासियत

Dussehra 2025: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में 200 साल से अधिक समय से गढ़ विच्छेदन की परंपरा है. सारंगढ़ राजपरिवार ने इसकी शुरुआत की थी, जो आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dussehra 2025: छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा; जानें क्या है इसकी खासियत

Dussehra 2025/गोविंदराम बारेठ: देशभर में विजयादशमी के मौके पर अधर्म पर धर्म की जीत का जश्न मनाया जाता है और रावण के पुतले का दहन किया जाता है. इस साल भी देश के हर कोने में रावण पुतला का दहन किया जाएगा, इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है. छत्तीसगढ़ में भी दशहरे के पर्व की तैयारी चल रही है. विजयादशमी के मौके पर हम आपको छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सबसे अनोखे दशहरे की कहानी बता रहे हैं, जहां रावण के पुतले का दहन करने से पहले गढ़ विच्छेदन किया जाता है.

छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा

दरअसल, राज्य के नए जिले सारंगढ़ में 200 साल से अधिक समय से गढ़ विच्छेदन की परंपरा है. इसे सारंगढ़ राजपरिवार ने शुरुआत किया था जो आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. युवा मिट्टी के गढ़ पर चढ़ाई करते हैं. गढ़ विच्छेदन सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि गढ़वीर वही बनता है जो मिट्टी के किले के ऊपर तैनात सैनिक की तरह गढ़ रक्षा कर रहे वॉलेंटियर के डंडे की मार सहने की क्षमता रखता हो. इसके बावजूद कई युवा प्रतिभागी गढ़ पर चढ़ने के लिए एक साथ कोशिश करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में जलेगा सबसे ऊंचा रावण! जानें कहां और कितने फीट का होगा पुतला?

गढ़ विच्छेद क्या है?

सारंगढ़ के खेलभांटा मैदान में गढ़ के साथ रावण का पुतला बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 30 फीट से 40 फीट तक रहती है. लेकिन, पहले गढ़ विच्छेदन प्रतियोगिता होती है और इसके बाद ही रावण के पुतले का दहन किया जाता है. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है. इसके अलावा सारंगढ़ राजपरिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंचते हैं. कहा जाता है कि सारंगढ़ रियासत में ऐसे विजयी बहादुर को सेना में भर्ती किया जाता था.

कैसे बनता है मिट्टी का गढ़?

गढ़ को मिट्टी और गोबर के लेप से एकदम चिकना कर दिया जाता था. गढ़ के ऊपरी हिस्से को राजमहल के गढ़ की तरह रूप देकर सुसज्जित किया जाता था. प्रतिभागी कांटानुमा लोहे के पंजा को उस गढनुमा टीले में गड़ा देता था और गीली मिट्टी के कारण फिसलते-सम्हलते चढ़ता है. गढ़ के ऊपर कुछ व्यक्ति पहले से चढ़े रहते थे, जो डंडे से किले के ऊपर चढने वाले को प्रहार करते थे, लेकिन सबसे पहले पहुंचकर युवक ऊपर चढ़कर मिट्टी के बने गढ़ को तोड़ देता था.

ऐतिहासिक है सारंगढ़ दशहरा

गौरतलब है कि सारंगढ़ रियासत में तत्कालीन राजा जवाहिर सिंह के कार्यकाल में लगभग 200 साल पहले से सारंगढ़ का दशहरा-उत्सव बस्तर-दशहरा की तरह बहुत प्रसिद्व है, जिसमें रावण दहन के अतिरिक्त मिट्टी के गढ़ में आम नागरिकों के मध्य सार्वजनिक स्थल खुले मैदान में शौर्य का प्रदर्शन किया जाता था. इसके बाद राजा साहब गढ़ विजेता को नकद राशि और शील्ड देकर पुरस्कृत करते थे.

TAGS

Dussehra 2025

Trending news

Dussehra 2025
छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा;जानें क्या है इसकी खासियत
balod news
सालों पहले देखा गया जो सपना, वो छत्तीसगढ़ के इस जिले ने पूरा किया
chhatarpur news
'आई लव मोहम्मद' पर बाबा बागेश्वर की टिप्पणी, कड़े शब्दों में हिंदुओं को ही सुनाया
vijayadashami 2025
101 फीट का रावण का पुतला, रायपुर में कहां और कितने बजे होगा दहन?
MP Crime News
जब नींद में आई चीख…उमरिया में एसिड अटैक से झुलसी महिला, सन्न रह गया गांव
crime news
अकेली महिला देख 7 हैवानों ने किया गैंगरेप; पुलिस ने सड़कों पर निकाला जुलूस
mp news
चंबल ऑनर किलिंग कांड में बड़ा मोड़! जल्द सामने आएगा हत्याकांड का पूरा सच
chhattisgarh news
4 अक्टूबर को बस्तर आएंगे अमित शाह, दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे गृहमंत्री, जानिए
mp news
भोपाल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने परिवार को रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत
mp news
दशहरे पर जलेगी बीमा कंपनी का रावण, सीहोर के किसानों ने खराब सोयाबीन से बनाया पुतला
;