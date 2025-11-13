Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3000666
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

युवक ने की इच्छा मृत्यु की मांग, सामाजिक बहिष्कार से टूटा मनोबल, राज्यपाल से लगाई गुहार

Chhattisgarh News-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में एक दिव्यांग युवक ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है. युवक तीन साल पहले सड़क दुर्घटना होने के बाद शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गया है और गंभीर अवस्था में बिस्तर पर पड़ा है.  पीड़ित ने दावा किया है कि उनके पास एक सामाजिक पत्र है, जिसमें बहिस्कृत करने का उल्लेख है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युवक ने की इच्छा मृत्यु की मांग, सामाजिक बहिष्कार से टूटा मनोबल, राज्यपाल से लगाई गुहार

CG News-छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सिंधीचुआ से एक दयनीय मामला सामने आया है, यहां एक दिव्यांग युवक ने समाज और परिवार द्वारा बहिष्कृत किए जाने के बाद राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है. पीड़ित का नाम करन पटले है, जो पिछले तीन साल से सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद शारीरिक रूप से अपंग है और गंभीर में हालत में बिस्तर पर पड़ा है. 

समाज से किया बहिष्कृत
पीड़ित करन पटेल का कहना है कि उसे समाज और शासन-प्रशासन दोनों से सहयोग नहीं मिल रहा. उसने बताया कि कुछ रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने झूठे सामाजिक पैसों के आरोप लगाकर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया है. जबकि असल में यह विवाद पारिवारिक जमीन के बंटवारे से जुड़ा है. 

बहिष्कार पत्र किया जारी
करन पटले ने दावा किया है कि उसके पास समाज की ओर से जारी एक सामाजिक बहिष्कार पत्र मौजूद है, जिसमें उसे समाज से बाहर करने का स्पष्ट उल्लेख है. इसके बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. पीड़ित ने न्याय की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है और इसके लिए जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कार्रवाई की मांग कर रहा है परिवार
पीड़िता का आरोप है कि राज्यपाल से जांच आदेश आने के बाद भी भटगांव थाना प्रभारी द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है. दूसरे ओर, थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी का कहना है कि मामले की जांच की जा चुकी है और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है. वहीं करन पटेल के पास मिले सामाजिक पत्र में सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाने पर थाना और तहसील में केस कर दिया गया है, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं. पीड़ित अपने माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है. न्यायसंगत कार्रवाई की मांग कर रहा है. 

यह भी पढ़ें-सूटकेस हत्याकांड की सुलझी मिस्ट्री, अवैध संबंध और झगड़े के कारण पत्नी बनी हत्यारन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newscg latest newshindi news

Trending news

chhattisgarh news
सूटकेस हत्याकांड की सुलझी मिस्ट्री, अवैध संबंध और झगड़े के कारण पत्नी बनी हत्यारन
mp news
मोहब्बत का हाईटेंशन ड्रामा, प्रेमिका को बुलाने की जिद में टावर पर चढ़ा सिरफिरा आशिक
mp news
फर्जी दस्तावेजों के साथ बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार,ग्वालियर में करती थी वेश्यावृत्ति
durg news
दुर्ग में ममता हुई शर्मसार! मंदिर के दरवाजे पर कपड़े में लिपटी मिली दूधमुंही बच्ची
ujjain scam news
बड़नगर में नकली वकील का पर्दाफाश, कोर्ट फीस की फर्जी रसीदों से लाखों की हेराफेरी
Bhopal Metro
जल्द दौड़ेगी भोपाल में मेट्रो! जानिए कब पीएम दिखाएंगे हरी झंडी?
ujjain news
उज्जैन को मिलेगी एक और सौगात, सिंहस्थ से पहले बनेगा शनिलोक! CM मोहन ने की घोषणा
durg news
इंस्टा-फेसबुक पर भूलकर भी न डालें ऐसी पोस्ट! दुर्ग से 7 गिरफ्तार
Sidhi news
सीधी में बड़ा सड़क हादसा, अमिलिया से आ रही बस पलटी, कई यात्री घायल
ujjain news
महाकाल के कोतवाल कालभैरव की सवारी आज, कैदियों को देंगे दर्शन, यहां होगी खास पूजा