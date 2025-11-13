युवक ने की इच्छा मृत्यु की मांग, सामाजिक बहिष्कार से टूटा मनोबल, राज्यपाल से लगाई गुहार

CG News-छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सिंधीचुआ से एक दयनीय मामला सामने आया है, यहां एक दिव्यांग युवक ने समाज और परिवार द्वारा बहिष्कृत किए जाने के बाद राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है. पीड़ित का नाम करन पटले है, जो पिछले तीन साल से सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद शारीरिक रूप से अपंग है और गंभीर में हालत में बिस्तर पर पड़ा है.

समाज से किया बहिष्कृत

पीड़ित करन पटेल का कहना है कि उसे समाज और शासन-प्रशासन दोनों से सहयोग नहीं मिल रहा. उसने बताया कि कुछ रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने झूठे सामाजिक पैसों के आरोप लगाकर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया है. जबकि असल में यह विवाद पारिवारिक जमीन के बंटवारे से जुड़ा है.

बहिष्कार पत्र किया जारी

करन पटले ने दावा किया है कि उसके पास समाज की ओर से जारी एक सामाजिक बहिष्कार पत्र मौजूद है, जिसमें उसे समाज से बाहर करने का स्पष्ट उल्लेख है. इसके बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. पीड़ित ने न्याय की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है और इसके लिए जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

कार्रवाई की मांग कर रहा है परिवार

पीड़िता का आरोप है कि राज्यपाल से जांच आदेश आने के बाद भी भटगांव थाना प्रभारी द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है. दूसरे ओर, थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी का कहना है कि मामले की जांच की जा चुकी है और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है. वहीं करन पटेल के पास मिले सामाजिक पत्र में सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाने पर थाना और तहसील में केस कर दिया गया है, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं. पीड़ित अपने माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है. न्यायसंगत कार्रवाई की मांग कर रहा है.

