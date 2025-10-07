स्टोररूम की सफाई करने पहुंची महिलाएं भागते-भागते आई बाहर, देखी ऐसी चीज की पैरों तले जमीन खिसक गई; गांव में भी हड़कंप

Satna Python Rescue: सतना जिले के नागौद और उचेहरा रेंज के बॉर्डर से परसमनिया के देवगुना गांव में सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कोई जान बचा कर भागने की कोशिश कर रहा था तो कोई घटनास्थल पर मौजूद . दरअसल गांव के रामप्रकाश विश्वकर्मा के घर के स्टोर रूम में इंसानों से भी लंबा 11 फीट का अजगर पाया गाया है. घर की महिलाएं जब स्टोर रूम में सफाई करने पहुंची तो इस विसालकाय अजगर को देख उनकी चीखें निकल गई.

ड्रम हटाते ही निकली चीखें

रोजाना की साफ-सफाई के लिए जैसी ही महिलाएं घर के स्टोर रूम में पहुंची उन्हें अजगर के होने का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ. थोड़ी देर बार जैसी ही उन्होंने वहां रखे ड्रम को हटाया तैसे स्टोर रूम में चीख पुकार मचने लगी. वहां मौजूद था भारी भरकम 11 फीट लंबा अजगर जो निश्चिंत कुंडली मारे बैठा था.

वन विभाग की पहुंची टीम

महिलाओं की आवज सुनकर आक्रोशित अजगर रेंगते हुए कमरे के एक कोने में लकड़ी के ढेर में जा छिपा. देखते ही देखते परिवार और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, और मोहल्ले में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. नागौद रेंजर पूर्वी सिंह के निर्देश पर सर्पमित्र शंखधर तिवारी और फॉरेस्ट गार्ड अजय सिंह की टीम मौके पर पहुंची.

बकरी और कुत्ते को निगल सकता था अजगर

करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सावधानी पूर्वक विशालकाय अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया. वन विभाग के अनुसार, यह अजगर इतना ताकतवर था कि वह छोटे जानवर, जैसे बकरी या कुत्ते को भी निगल सकता था. हालांकि गनीमत रही कि, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. वन विभाग ने बताया कि अजगर पूरी तरह स्वस्थ है और उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया है. रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना

