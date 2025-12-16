Advertisement
थैलेसीमियाग्रस्त 4 बच्चों को चढ़ाया HIV पॉजिटिव ब्लड, 4 महीने पुराना मामला अब आया सामने, डोनरों का नहीं चला पता

Satna News: सतना ज़िला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित चार बच्चों को HIV-पॉजिटिव खून चढ़ाया गया. यह मामला करीब चार माह पुराना है, जो अब उजागर हुआ है. हैरानी की बात यह है कि HIV-संक्रमित खून देने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:00 PM IST
Satna District Hospital: सतना ज़िला अस्पताल के ब्लड बैंक में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. इस जानलेवा लापरवाही के कारण चार मासूम बच्चों को लाइलाज HIV इन्फेक्शन हो गया है, जिससे उनकी जान को हमेशा के लिए खतरा हो गया है. ये चारों बच्चे पहले से ही थैलेसीमिया नाम की खतरनाक और लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे. लेकिन उन्हें HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया. बताया जा रहा है कि यह घटना चार महीने पहले हुई थी, लेकिन अब जाकर इसका खुलासा हुआ है. ये चारों बच्चे अपनी बीमारी के इलाज के लिए खून चढ़वाने अस्पताल आए थे, लेकिन ब्लड बैंक की लापरवाही के कारण उन्हें HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया. इस जानलेवा गलती ने बच्चों की जान को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया है.

4 बच्चों को चढ़ाया HIV पॉजिटिव ब्लड
दरअसल, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है. ब्लड डोनर अपनी मर्ज़ी से डोनेट करते हैं. इस प्रोसेस के दौरान हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कुछ गड़बड़ी का शक हुआ और उन्होंने HIV टेस्टिंग की. हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से HIV इन्फेक्टेड ब्लड देना घोर लापरवाही है. ब्लड चढ़ाने से पहले ब्लड स्क्रीनिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा HIV टेस्टिंग है. यह बात कि बच्चों को हॉस्पिटल में दिए गए ब्लड से HIV हुआ, इसका मतलब है कि ब्लड बैंक ने बिना प्रॉपर टेस्टिंग के ब्लड दिया. इस लापरवाही की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि यह सिर्फ़ एक यूनिट ब्लड के साथ नहीं हुआ. चार बच्चे इससे इन्फेक्टेड हुए हैं. इसका मतलब है कि कम से कम चार यूनिट ब्लड HIV इन्फेक्टेड था.  और कम से कम चार ब्लड डोनर HIV-पॉजिटिव थे.

 डोनरों का नहीं चला पता
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्लड बैंक से गर्भवती महिलाओं और अन्य लोगों को भी खून दिया गया था, जो फॉलो-अप विज़िट के लिए वापस नहीं आए. शक है कि उनमें से कुछ को HIV भी हो गया होगा. हैरानी की बात है कि यह मामला चार महीने पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सामने आ चुका था, लेकिन HIV-पॉजिटिव ब्लड डोनर का अभी तक पता नहीं चला है. अगर शामिल बच्चों का टेस्ट पॉजिटिव आता तो तय प्रोटोकॉल के हिसाब से ब्लड डोनर्स की चेन की जांच की जानी चाहिए थी. हॉस्पिटल ब्लड बैंक मैनेजमेंट और HIV मैनेजमेंट के लिए खास तौर पर बनाए गए ICTC सेंटर ने सही कार्रवाई करने में नाकाम रहे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

