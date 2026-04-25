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मस्ती-मस्ती में...6 साल के मासूम के प्राइवेट पार्ट में घुसा लोहे का सरिया, 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद बची जान

MP News: सतना में एक 6 साल के मासूम के प्राइवेट पार्ट में सरिया घुस गया. शरीर के सबसे नाजुक हिस्से में  सरिया घुसने से मासूम बुरी तरह से घायल हो गया जिसके बाद करीब 6 घंटे तक जटिल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई जा सकी है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:22 PM IST
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satna news: मध्य प्रदेश के सतना से दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक 6 साल के मासूम के प्राइवेट पार्ट में सरिया घुस गया. अंडकोश में सरिया घुसने से मासूम बुरी तरह से घायल हो गया जिसके बाद उसे बिना देरी किए अस्पताल ले जाया गया. लगभग 6 घंटे की जटिल ऑपरेशन के बाद मासूम को बचाया जा सका. केस देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे. डॉक्टरों ने कहा कि अगर थोड़ी भी देरी होती तो मासूम के जान पर भी बन सकती थी. 

खेल-खेल में प्राइवेट पार्ट में घुसा सरिया
मासूम की पहचान अमन रावत के रूप में हुई है जो सरिया से खेल रहा था. खेल-खेल में लोहे का सरिया उसके उसके शरीर के अत्यंत नाजुक हिस्से में घुसा. असहनीय दर्द से पीड़ित अमन बुरी तरह से घायल हो गया. बच्चे को दर्द से करहाते देख परिजनों में हड़कंप मच गया उसे फौरन मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. 

6 घंटे चला ऑपरेशन
केस देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए. उन्होंने टीम गठित कर बिना समय गंवाए इमरजेंसी में ही इलाज शुरू किया. डॉक्टरों ने ऑपरेशन का निर्णय लिया.  करीब 6 घंटे चले जटिल ऑपरेशन के बाद सरिया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जिसके बाद मासूम की जान बच गई. फिलहाल मासूम की हालत स्थिर है. अमन को सुरक्षित देखकर परिजनों ने राहत की सांस ली है. 

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थोड़ी देरी पर जा सकती थी जान
डॉक्टरों ने बताया कि अगर इलाज में थोड़ी भी देरी होती तो ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के कारण मासूम की जान भी जा सकती थी. फिलहाल बच्चे सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर निगरानी में रखा गया है. मिली जानकारी के अनुसार अमन घर के बाहर लोहे की सरिया से खेल रहा था. इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो सरिया पर गिर गया जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया घुस गया. मामला सतना के टिकरिया गांव का है.

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