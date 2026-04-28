एक साथ गूंजी तीन किलकारियां, 4 बच्चों की मां ने अब दिया 3 और बच्चों को जन्म; इलाके में चर्चाएं तेज

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिला में एक 34 साल की महिला ने तीन बच्चों को जन्म दिया है. तीन बच्चों में एक बेटी है और दो बेटे हैं. डॉक्टर्स ने बताया कि महिला ने 83 मिनट के अंदर तीनों बच्चों को जन्म दिया है. नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण महिला के मायके और ससुराल वालों में खुशी की लहर है. परिजनों ने बताया कि महिला पहले से ही 4 बच्चों की मां है अब घर में तीन नन्हें मेहमान के आने से घर में और रौनक छा जाएगी.

महिला ने दिया 3 बच्चों को जन्म

मामला सतना जिला अस्पताल का है जहां कंचन सोनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है. लेबर पेन होने पर कंचन को पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था. जांच में सामने आया कि कंचन की कोख में तीन शिशु हैं. केस की गंभीरता को देखते हुए यहां मौजूद डॉक्टर ने प्रसूता को बेहतर इलाज के लिए सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

83 मिनट में तीन बच्चों का जन्म

कंचन ने तीन बच्चों को जन्म दिया है जिसमें दो बेटे और एक बेटी है. पहले बच्चे ने रात 10:34 बजे जन्म लिया, दूसरे बच्चे की डिलीवरी रात 10:45 पर हुई और तीसरे बच्चे ने रात 11:57 पर जन्म लिया. डॉक्टर्स ने बताया कि तीनों बच्चे स्वस्थ हैं. तीनों का वजन 2 किलों से ज्यादा है जो की नॉर्मल है. डॉक्टर्स ने 1 घंटे 23 मिनट में सक्सेसफुल डिलीवरी कराकर फैमली को खुशखबरी सुनाई.

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महिला के पहले से 4 बच्चे

कंचन के परिजनों ने बताया कि उसके पहले से ही 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 11, 9, 7 और 5 साल है. परिजनों को पहले से ही ट्रिपलेट गर्भ की जानकारी थी. उन्हें इस बात की खुशी है कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है और C-section नहीं. डॉक्टर्स ने बताया कि मां और बच्चे दोनों ही हेल्थी हैं. एक्सपर्ट की निगरानी में उनकी देखभाल की जा रही है.

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